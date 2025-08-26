فرشته اقتداری، بانوی اسکواش‌باز ایرانی از پنجم شهریور ماه برای نخستین بار در مسابقات ۱۵ هزار دلاری مالزی شرکت خواهد کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرشته اقتداری ملی‌پوش اسکواش کشورمان از روز چهارشنبه پنجم شهریور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری مالزی شرکت خواهد کرد.

برای نخستین بار است که یک بانوی ایرانی مجوز حضور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری را دریافت می‌کند.

بانوی ملی‌پوش کشورمان در راند اول به مصاف حریفی از ژاپن با رنکینگ ۱۴۲ جهان خواهد رفت.

اقتداری در صورت پیروزی مقابل حریف ژاپنی، با حریف مصری با سید ۳ جدول و رده ۵۲ جهان بازی خواهد کرد.