هفته ششم لیگ برتر فوتسال ایران با صدرنشینی مس سونگون ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز (سه شنبه ۴ شهریور) با برگزاری ۷ به پایان رسید.
نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:
گهرزمین سیرجان ۱ _ ۰ پالایشگاه نفت شازند
جوادالائمه شهرکرد ۱ _ ۳ گیتیپسند اصفهان
پالایش نفت اصفهان ۲ _ ۲ عرشیا آذربایجان شهرقدس
شهرداری ساوه ۰ _ ۰ فولاد هرمزگان
بهشتی سازه گرگان ۲ _ ۳ فولاد زرند ایرانیان
مس سونگون ورزقان ۲ _ ۱ سن ایچ ساوه
پالایش نفت بندرعباس ۴ _ ۰ پردیس قزوین
در جدول مس سونگون با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای فولاد زرند ایرانیان با ۱۶ و گیتی پسند با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند.