

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز (سه شنبه ۴ شهریور) با برگزاری ۷ به پایان رسید.

نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال به این شرح است:

گهرزمین سیرجان ۱ _ ۰ پالایشگاه نفت شازند

جوادالائمه شهرکرد ۱ _ ۳ گیتی‌پسند اصفهان

پالایش نفت اصفهان ۲ _ ۲ عرشیا آذربایجان شهرقدس

شهرداری ساوه ۰ _ ۰ فولاد هرمزگان

بهشتی سازه گرگان ۲ _ ۳ فولاد زرند ایرانیان

مس سونگون ورزقان ۲ _ ۱ سن ایچ ساوه

پالایش نفت بندرعباس ۴ _ ۰ پردیس قزوین



در جدول مس سونگون با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های فولاد زرند ایرانیان با ۱۶ و گیتی پسند با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند.