رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نوشت:این همان روحیهای است که جشنواره شهیدرجایی برای نهادینهسازی آن بنا شده است؛ تجلیل از کارمندانی که خدمت را مقدس میدانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در صفحه مجازی خود نوشت:
رئیسجمهور امروز از کارمندانی تقدیر کردند که در روزهای سخت جنگ ۱۲روزه، خدمت را بر آسایش ترجیح دادند. این همان روحیهای است که جشنواره شهیدرجایی برای نهادینهسازی آن بنا شده است؛ تجلیل از کارمندانی که خدمت را مقدس میدانند.