پخش زنده
امروز: -
در هفته ششم لیگ برتر فوتسال گشور دو تیم گهر زمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در هفته ششم لیگ برتر فوتسال گهرزمین سیرجان یک - صفر پالایش نفت شازند را از پیش روی برداشت و بهشتی سازه گرگان ۲ - ۳ از فولادزرند ایرانیان شکست خورد.
و مس سونگون، صدرنشین لیگ همچنان تن به شکست نداده است. در مقابل جواد الائمه شهر کرد هنوز طعم کسب امتیاز در لیگ برتر را نچشیده است.
، رقابتهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز (سهشنبه، ۴ شهریور) برگزار شد و تیمهای گهرزمین، گیتی پسند و مس سونگون برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
مس سونگون در پایان این هفته با ۱۸ امتیاز صدرنشین است، فولاد زرند ایرانیان با ۱۶ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و گیتی پسند با ۱۵ امتیاز سوم است.