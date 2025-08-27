پخش زنده
فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری کلاهبردار حرفهای که از طریق فروش شمش طلای تقلبی ۱۳۰ میلیارد ریالی از مردم مراغه کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی گفت: پس از شکایت یکی از شهروندان مبنی بر خرید شمش طلای آبشده تقلبی از یک طلافروش، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ شهید درخشی مراغه قرار گرفت.
به گفته وی بررسیهای پلیسی نشان داد این فرد با همین شیوه موفق به کلاهبرداریهای گسترده شده بود که در نهایت با اقدامات فنی و عملیاتی، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان افزود: متهم در بازجوییهای فنی به کلاهبرداری ۱۳۰ میلیارد ریالی از شهروندان از طریق فروش شمش طلای تقلبی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، به مرجع قضائی معرفی شد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندان هنگام معاملات تجاری باید دقت لازم را داشته باشند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.