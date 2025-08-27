پخش زنده
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با دستورکار بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موارد زیر در دستورکار امروز نمایندگان خانه ملت قرار دارد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه.