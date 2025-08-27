پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای استانهای گیلان، مازندران و گلستان در برخی ساعات بارش باران همراه با رعد و برق و وزش باد نسبتا شدید پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،همچنین در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب فارس، جنوب و جنوب غرب کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار رعد و برق و وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.
در نیمه شرقی کشور، به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، جنوب غرب مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک انتظار میرود.
برای شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی، نوار شرقی و جنوب خراسان جنوبی به دلیل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک، هشدار سطح نارنجی طوفان گرد و خاک صادر شده است.
این شرایط جوی ممکن است موجب کاهش کیفیت هوا، سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت و اختلال در ناوگان حمل و نقل از جمله تأخیر یا لغو پروازها شود.
به شهروندان توصیه میشود در تردد احتیاط کنند، از فعالیتهای عمرانی خودداری کرده و به ویژه مراقب گروههای حساس باشند.