پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی مدعی شد که اولین تیم بازرسان آژنس به ایران بازگشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتوگو با فاکس نیوز مدعی شد که اولین تیم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از مذاکره با تهران به ایران بازگشت.
«لارنس نورمن»، خبرنگار روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» پیش از این در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: در کنفرانسی در آمریکا، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که گفتوگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند.
خبرنگار این رسانه آمریکایی ادامه داد: هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیشبینی مدیرکل آژانس در این زمینه است.
رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران؛ هیئت کشورمان امروز با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، در خصوص چگونگی تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و در چارچوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر نموده و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبیین شد.
نجفی تصریح کرد: طرفین در این دور از گفتوگوها پیشرفت داشتند و قرار شد گفتوگوها برای تدوین شیوهنامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.