به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در جمع اصحاب رسانه استان گفت: ادعای طرح شده در خصوص واگذاری شرکت پارسیلون به ماشین سازی لرستان صحت ندارد.



سید سعید شاهرخی در پاسخ به پرسش‌های طرح شده در خصوص برخی صنایع و پروژه‌های عمرانی استان، اظهارداشت: ما به دنبال احیای واحد‌هایی که نماد ناکارآمدی صنعتی استان هستند، می‌باشیم و پارسیلون یکی از واحد‌هاست.



وی ادامه داد: ما مصمم هستیم که پارسیلون را به سرمایه گذار قوی واگذار کنیم و در مسیر مذاکره با چند شرکت بانکی هستیم.



استاندار لرستان تأکید کرد: واگذاری پارسیلون به ماشین سازی اساسا کذب است و به دنبال جذب سرمایه گذار قدر برای این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران استان می‌باشیم.



شاهرخی همچنین با اشاره به صحبت‌های طرح شده در خصوص تونل اسپژ گفت: در بازدیدی که از پروژه داشتیم اعلام کردیم، طرح نیازمند بررسی است، زیرا به علت نفوذ آب، اجرای کار متوقف شده است.



وی اظهارداشت: طول این تونل ۲ کیلومتر است که ۷۰۰ متر آن اجرایی شده ولی نیازمند بررسی بیشتر است.



به گفته شاهرخی، پیگیری برای اخذ ردیف اعتباری ملی برای این پروژه در جریان است.



استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت سد معشوره اشاره کرد و اظهارداشت: معشوره در طول تاریخ ۲۰ ساله اش فقط ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه داشته ولی امسال فقط ۵۵۰ میلیارد تومان به این پروژه تزریق کردیم.



شاهرخی با بیان اینکه با این مبلغ، چنین سدی ساخته نمی‌شود، افزود: برای ساخت این سد، شخصاً با رئیس جمهور صحبت کردم و برای تأمین فاینانس با شرکت‌های چینی نیز وارد مذاکره شدیم