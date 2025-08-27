به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیات والیبال بندرخمیر گفت: این دوره آموزشی با حضور ۲۶ شرکت کننده از استان‌های هرمزگان، فارس و بوشهر به میزبانی شهر بندرخمیر برگزار شد.

یاسر جیبا افزود: این دوره در ۲ بخش تئوری در سالن اجتماعات شهرداری و عملی در سالن اختصاصی هیئت والیبال زیر نظر محبوبه زرنویس زاده مدرس بین المللی و مریم حسین زاده برای فراگیری قوانین و مقررات داوری برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این دوره‌ها را ارتقاء کیفیت داوری و به روزرسانی دانش داوران و حمایت از ورزش بانوان عنوان کرد.