پخش زنده
امروز: -
کلاس آموزش داوری والیبال درجه ۳ بانوان به مدت شش روز در بندرخمیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس هیات والیبال بندرخمیر گفت: این دوره آموزشی با حضور ۲۶ شرکت کننده از استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر به میزبانی شهر بندرخمیر برگزار شد.
بیشتر بخوانید: تیم والیبال نشسته ایران نایب قهرمان آسیا شد
یاسر جیبا افزود: این دوره در ۲ بخش تئوری در سالن اجتماعات شهرداری و عملی در سالن اختصاصی هیئت والیبال زیر نظر محبوبه زرنویس زاده مدرس بین المللی و مریم حسین زاده برای فراگیری قوانین و مقررات داوری برگزار شد.
وی هدف از برگزاری این دورهها را ارتقاء کیفیت داوری و به روزرسانی دانش داوران و حمایت از ورزش بانوان عنوان کرد.