به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی‌مشهدی گفت: در سال نخست دولت چهاردهم بیش از ۳۰ هزار و ۵۶۳ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد، در حالی که این رقم در سال آخر دولت سیزدهم تنها ۱۱ هزار و ۲۰۲ دستگاه بود.

وی با بیان این که این رشد ۱۷۳ درصدی نقش مهمی در کاهش ناترازی برق ایفا کرده است، افزود: فعالیت مزارع غیرمجاز علاوه بر تحمیل بار شدید به شبکه، موجب خاموشی‌های پراکنده و خسارت‌های فنی و اقتصادی می‌شد.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: استقبال گسترده مردم از سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای معرفی مراکز غیرمجاز و همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی، پشتوانه این دستاورد مهم بوده است.