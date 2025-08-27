پخش زنده
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از فراهم شدن زمینه و بستر سرمایهگذاری و زندهسازی طرحهای نیمهتمام سالهای گذشته از راه جلب سرمایه و همکاری سرمایهگذاران در این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پژمان شفیعی با بیان اینکه با برنامهریزی انجامشده و بسترسازی درست، زمینه مناسب سرمایهگذاری در سازمان فراهم شده است، گفت: در سه سال گذشته ۱۹ زمینه سرمایهگذاری در سازمان شناسایی شده که از این میان، ۶ طرح به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده یا در دستور کار امسال قرار دارد.
او، تبدیل زمینههای سرمایهگذاری به طرحهای اجرایی را یکی از دستاوردهای مهم مدیریت شهری در بهرهگیری از توان بخش خصوصی و جذب سرمایهگذار دانست و افزود: با تدابیر پیشبینیشده و همراهی سازمان سرمایهگذاری و همکاریهای مردمی و همچنین پشتیبانی شورای شهر و شهردار شیراز، بخشی از زمینههای سرمایهگذاری در حوزه کسبوکارهای مزاحم شهری، مراکز ارائه خدمات محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به طرحهای اجرایی تبدیل شده و به مرحله اجرا درآمده است.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز، احیای دو طرح مهم ساماندهی کسبوکارهای آلاینده را از اقدامات ارزشمند سازمان دانست و بیان کرد: طرح ساماندهی و انتقال ضایعاتفروشان در زمینی به گستره ۲۸ هکتار با ارزش ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان که کارهای عمرانی آن از دو سال گذشته آغاز شده، و همچنین طرح ۳۰۳ هکتاری با ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان که بهزودی وارد مرحله اجرا میشود، از مهمترین طرحهای ساماندهی مشاغل هستند که با تکمیل آنها، ضایعاتفروشان و ۹ گروه شغلی دیگر ساماندهی خواهند شد.
شفیعی با اشاره به اینکه اقدامات عمرانی انجامشده در سه سال گذشته در کنار جذب سرمایهگذار، نتیجه حرکت درست در مسیر برنامهمحوری و دگرگونیگرایی سازمان بوده است، افزود: افزون بر طرحهای ساماندهی کسبوکارهای مزاحم و آلاینده، سه طرح دیگر شامل گسترش میدان مرکزی میوه و ترهبار، ساخت سردخانه و جایگاه سوخت نیز با ارزشی حدود ۶ هزار میلیارد تومان در برنامه سال ۱۴۰۴ قرار دارد.