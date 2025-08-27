به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید در یکی از مناطق آزاد، دو نفر متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.

صادقی افزود: از متخلفان دستگیر شده، یک قطعه کبک زنده، یک عدد تله آهنی بزرگ و دو قبضه اسلحه ساچمه زنی به همراه ۶ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شهرستان شد.