دو نفر متخلف شکار و صید در مناطق آزاد شهرستان قائنات دستگیری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قائنات گفت: ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان، حین عملیات گشت و کنترل اجرای مقررات شکار و صید در یکی از مناطق آزاد، دو نفر متخلف شکار و صید را دستگیر کردند.
صادقی افزود: از متخلفان دستگیر شده، یک قطعه کبک زنده، یک عدد تله آهنی بزرگ و دو قبضه اسلحه ساچمه زنی به همراه ۶ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.
وی گفت: پرونده متخلفان برای رسیدگی و سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شهرستان شد.