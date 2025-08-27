پخش زنده
۶۷ نفر از قبولشدگان مرحله مقدماتی هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل «ترنم وحی» ۱۴۰۴، به مرحله کشوری این رقابت ها، راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی موسسه مهد قرآن، اسامی ۶۷ نفر از قبول شدگان مرحله مقدماتی (استانی) هفدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر ترنم وحی ویژه حافظان عضو این موسسه را اعلام کرد.
محمود کریمی، معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن گفت: در مرحله مقدماتی ۱۰۱ حافظ قرآن از شعب و کانونهای مهد قرآن شرکت داشتند که پس از برگزاری آزمونهای کتبی و شفاهی حفظ کل در استانها و بررسی کیفی و کمی آزمونها، اسامی قبولشدگان مشخص و علاوه بر درج در سایت، به مدیران مهد قرآن شعب و کانونهای شرکتکننده، اطلاعرسانی شد.
کریمی ادامه داد: قبولشدگان مرحله استانی هفدهمین دوره آزمون سراسری از حافظان عضو مهد قرآن استانهای تهران، یزد، قزوین، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، مازندران، سمنان و آذربایجان غربی هستند.
وی افزود: دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن، مرحله کشوری این آزمون را در بخش شفاهی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ شهریور ماه به طور متمرکز، انجام خواهد شد. همچنین آزمون کتبی یکشنبه ۲۳ شهریور به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.