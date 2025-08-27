به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: محدودیت‌های ترافیکی یک هفته‌ای، از امروز چهارشنبه ۵ شهریور تا سه شنبه ۱۱ شهریور در جاده‌های مازندران و کشور اعمال می‌شود.

محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده:

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت از ساعت ۷ صبح روز چهار شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محور‌های بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی اعمال محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۵/۰۶، ۰۵ و ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران انسداد بصورت کامل اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال می‌گردد.

۳) از ساعت ۲۴:۰۰ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

(۳-۲) روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه تاریخ‌های ۷، ۸ و ۹ شهریور ماه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ و همچنین از ساعت ۶ الی ۲۴ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ و ۰۹، ۰۸، ۰۷، ۰۶ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴ – محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:

(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلر‌ها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۶ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع می‌باشد.

۵- محور فشم:

- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز‌های جمعه و دوشنبه تاریخ‌های ۰۷ و ۱۰ شهریور ماه محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد.

۶ - محور قدیم رشت _ قزوین و بالعکس:

- تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه تاریخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸ تا ۲۴ روز دوشنبه تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۷- محور آستارا - اردبیل و بالعکس:

- تردد انواع تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز‌های پنجشنبه ۰۶/۰۶/۱۴۰۴ و همچنین از ساعت ۰۸ تا ۲۴ روز دوشنبه تاریخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ در محور فوق ممنوع می‌باشد.