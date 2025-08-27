

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم نیشابور،فیروزه ،زبرخان و بخش‌های میان جلگه و سرولایت با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون هزینه‌های سنگینی به واحد‌های صنعتی و تولیدی تحمیل شده است، گفت: حق ترانزیت، حق نیروگاهی و افزایش چند برابری بهای سوخت، فشار مضاعفی بر دوش صنعتگران گذاشته است و واحد‌های کوچک و متوسط ما در معرض تعطیلی و نابودی قرار گرفته‌اند .

سید یحیی سلیمانی با اشاره به مشکلات کشاورزان افزود: یکی از کشاورزان منطقه با صرف بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تأمین برق یک مگاواتی چند حلقه چاه به دلیل اشتراک فیدر با روستا‌ها امکان استفاده کامل از برق خریداری‌شده را ندارد. روزانه تا ۹ ساعت برق قطع می‌شود در حالی‌که او برای تنها هشت ساعت آبیاری باید ۴۸ ساعت پای مزرعه بماند این وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را عملاً بی‌ثمر کرده است.

وی در خصوص سیاست‌های وزارت نیرو در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: در حالی‌که سایت‌ها و مسئولان، تبلیغ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های خورشیدی می‌کنند در حالیکه بدون حمایت و زیرساخت مناسب، سرمایه‌گذاری در این بخش نتیجه‌بخش باشد.

سلیمانی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی فوری وزارت نیرو برای جداسازی فیدرهای کشاورزی و روستایی، کاهش قطعی‌های برق و حمایت واقعی از صنعت و کشاورزی تأکید کرد.

فیدر یا تغذیه‌کننده در صنعت برق، بخشی از سیستم توزیع است که انرژی الکتریکی را از یک منبع اصلی (مانند ترانسفورماتور یا باسبار) به بخش‌های دیگر سیستم یا مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. کاربرد اصلی آن رساندن برق به صورت ایمن و کنترل شده به دستگاه‌ها و تابلوهای مختلف است.