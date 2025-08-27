رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی گفت: ۵۳ طرح عمرانی و اقتصادی در بخش کشاورزی خراسان شمالی با سرمایه‌گذاری ۲۳۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد محمد زاده گفت: این طرح‌ها شامل ۲۰ طرح عمرانی و ۳۳ طرح اقتصادی است که با اجرای آنها برای ۴۰۰ نفر فرصت شغلی فراهم و هزار و ۱۶۹ خانوار از مزایای آنها بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: از مجموع طرح‌های افتتاح شده، ۲۰ طرح در حوزه آب و خاک، ۲۱ طرح باغبانی و گلخانه، هفت طرح دامی، ۲ طرح مربوط به شرکت شهرک‌های کشاورزی، ۲ طرح صنایع و یک طرح شیلاتی است.

خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی دارد و سالانه ۲ و نیم میلیون تُن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌شود.

سهم خراسان شمالی در تولید ناخالص بخش کشاورزی کشور۱.۱ درصد است.