۲ هزار و ۹۰۰ مددجو از خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد همدان، در دولت چهاردهم به خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان، یکی از اهداف اصلی این نهاد را ایجاد اشتغال تولید محور برای خودکفا کردن خانواده‌های زیر پوشش بیان کرد وگفت: این تعداد مددجو با همت بلند و غیرت‌مندی پای کار آمدند و کمیته امداد امام خمینی هم زمینه اشتغال آنها را فراهم کرده است.

نعمتی افزود: در راستای حمایت از اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری در استان ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در دولت چهاردهم توسط این نهاد مردمی پرداخت شده است.

او اشتغالزایی و کمک به خودکفایی مددجویان را از اولویت‌های این نهاد برشمرد و تاکید کرد: ۲۹۳ میلیارد ریال از این تسهیلات از محل منابع امدادی و مابقی از منابع بانکی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان همدان تصریح کرد: با پرداخت این میزان تسهیلات برای پنج هزار و ۱۳۳ نفر به صورت مستقیم در بخش‌های مختلف از جمله خدماتی، کشاورزی، تولیدی و دامپروری فرصت اشتغالزایی ایجاد شده است که اشتغال در زمینه خدمات در صدر آمار‌ها قرار دارد.

نعمتی گفت: بر اساس آخرین آمار‌های منتشر شده، حدود ۶۱ هزار خانواده نیازمند شامل ۱۱۵ هزار نفر به صورت مستمر از کمیته امداد امام خمینی استان همدان، خدمات دریافت می‌کنند.