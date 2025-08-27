پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین اعلام کرد: ۳۱ شهریور، کارشناسان یونسکو برای بررسی دقیق و نهایی قلعه تاریخی الموت به قزوین سفر خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام حسینی در جمع خبرنگاران افزود: این اتفاق مهم در حالی رخ میدهد که استان قزوین در نوروز امسال شاهد افزایش ۱۲ درصدی گردشگران بوده و آماده جهشی بزرگ در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: برای حفظ و احیای آثار ارزشمند، بودجه ملی برای مرمت مساجد نبی و جامع و همچنین قلعه سمیران در طارم تخصیص یافته است.
وی افزود: بیش از ۳۰ بنای تاریخی با سرمایهگذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در استان در حال مرمت هستند.
این مسئول همچنین خاطرنشان کرد: دو پرونده دیگر نیز برای ثبت جهانی آماده شده که نشاندهنده پویایی و ظرفیت بالای استان در این زمینه است.
افزایش ۲۰۰ تخت اقامتی و ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری
مدیرکل میراث فرهنگی استان اعلام کرد: در راستای توسعه ظرفیتهای اقامتی و پذیرایی، ۲۰۰ تخت جدید به هتلهای سنتی و بومگردیهای استان اضافه شده است.
وی افزود: امسال ۳۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای گردشگری، شامل سکونتگاهها و رستورانهای سنتی، هزینه شده است.
این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: ۸۳ میلیارد تومان تسهیلات گردشگری نیز به فعالان این بخش پرداخت شده که نقش مهمی در تقویت این صنعت دارد.
آموزش گردشگری در مدارس و رونق بیسابقه صنایع دستی با ۱۵۳۰ مجوز جدید
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: با هدف ارتقاء فرهنگ گردشگری و میراث دوستی، تفاهمنامهای با آموزش و پرورش برای اجرای آموزش گردشگری در مدارس استان منعقد شده است.
او افزود: در حوزه صنایع دستی نیز شاهد فعالیت چشمگیری بودهایم؛ با صدور ۱۵۳۰ مجوز جدید در سراسر استان، اشتغالزایی و کارآفرینی در این بخش رونق یافته است.
این مسئول همچنین بیان کرد: ۳۹۲ نفر شاغل و ۱۲۴۰ هنرجو در حوزه صنایع دستی استان فعالیت دارند که نویدبخش آیندهای روشن برای هنرهای سنتی قزوین است.
رفع موانع ۳ پروژه بزرگ گردشگری
محمدی، معاون گردشگری استان، با اعلام خبر رفع موانع سه پروژه بزرگ گردشگری در مناطق اوج، الموت و قزوین، از صدور قریبالوقوع پروانه بهرهبرداری آنها خبر داد.
وی افزود: در منطقه آبگرم نیز برنامهریزی برای احداث یک مجموعه گردشگری مدرن در حوزه آبگرم در حال انجام است.
محمدی با اشاره به جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: در ۶ ماه اخیر مجوز احداث سه هتل ۵ ستاره در استان صادر شده و این پروژهها با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان، در مرحله کلنگزنی قرار دارند.
وی همچنین از صدور ۲۴ مجوز بینام در حوزههای مختلف گردشگری خبر داد و هدف از این اقدام را تسهیل روند ورود سرمایهگذاران و تسریع در توسعه گردشگری استان عنوان کرد.
تبدیل قزوین به مقصد رویدادمحور گردشگری و برگزاری جشنواره ملی شیرینیهای سنتی
معاون گردشگری استان با تأکید بر اهمیت ایجاد جاذبههای متنوع برای گردشگران گفت: در ۶ ماه اخیر تلاش شده تا استان قزوین در کنار جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی، به مقصدی رویدادمحور نیز تبدیل شود.
وی افزود: برگزاری جشن انگور، مراسم ۵۰ بدر و سایر رویدادهای فرهنگی و سنتی، باعث خواهد شد تا حضور گردشگران در فواصل زمانی کوتاهتر و به صورت مستمر تداوم داشته باشد.
محمدی همچنین از برگزاری جشنواره ملی شیرینیهای سنتی در استان خبر داد که فرصتی مناسب برای معرفی و عرضه توانمندیهای قزوین در این حوزه خواهد بود.
ارتقاء رتبه گردشگری خارجی قزوین و ثبت ملی ۲۸ رویداد فرهنگی
محمدی با اشاره به تأثیر ثبت جهانی قلعه الموت در ارتقاء جایگاه گردشگری استان گفت: با ثبت این اثر تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو، قزوین در سطح بینالمللی مطرح خواهد شد.
وی افزود: در حوزه گردشگری خارجی، رتبه استان از ۲۴ به ۱۳ ارتقاء یافته که نشاندهنده افزایش ورود گردشگران خارجی و توسعه این بخش است.
معاون گردشگری استان همچنین از ثبت ملی ۲۸ رویداد فرهنگی و سنتی مانند مراسم ۵۰ بدر در فهرست آثار ملی خبر داد.
محمدی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری گفت: در ۶ ماه اخیر ۲۵ میلیارد تومان برای بهبود و توسعه زیرساختهای گردشگری استان هزینه شده است.
وی همچنین از تأسیس اولین مدرسه گردشگری کشور در قزوین خبر داد و افزود: این مدرسه با پذیرش ۴۰ دانشآموز، نقش مهمی در تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه گردشگری خواهد داشت.