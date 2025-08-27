رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: استان تهران با ۱۹ شهرک صنعتی دولتی، ۱۲ شهرک غیر دولتی و ۳۸ لکه صنعتی مصوب و ۱۷ لکه صنعتی غیر مصوب، قطب اصلی صنعت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سید محمدرضا گلدانی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت، افزود: تهران موثرترین استان بر اقتصاد ملی است و در این راستا، «خدمات» نیز نقش محوری در استان و کشور دارد. سهم ۷۸ درصدی از ارزش افزوده استان و ۳۶ درصدی از ارزش افزوده کشور که در این میان اطلاعات، ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد.



وی یادآور شد: رتبه نخست ضریب بیمه، ۵۰ درصد سپرده گذاری بانکی، ۴۰ درصد کارت‌های بازرگانی، استقرار بزرگترین جامعه صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی) و وجود زیر ساخت‌های مهم از جمله راه آهن، بیش از ۱۰ راه شریانی و فرودگاه‌های بین المللی مهرآباد و شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) از جمله زیر ساخت‌های اساسی بخش خدمات در استان تهران است.



وی با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان معادل ۵۰ درصد ظرفیت کشور در استان تهران حضور دارند، یادآور شد: ۷۱ درصد از مراکز نوآوری فناوری کشور، ۴۱ درصد از صنایع با فناوری بالا، ٢١ درصد از پارک‌های علم و فناوری، ۱۵ درصد از مراکز رشد، دانشگاه‌های برتر کشور در تهران همگی نشان از مزیت برتر تهران در این حوزه دارد.



رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین گفت: با توجه به کمبود ۱۳ هزار کلاس درس در استان برای رسیدن سرانه فضای آموزشی استان به متوسط کشور و با توجه به محدودیت منابع بودجه عمومی، تلاش شد با بهره گیری از سایر منابع از جمله مشارکت شهرداری ها، مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ها، خیرین و مولد سازی، اقدامات قابل قبولی صورت پذیرد. از جمله اینکه از ۱۶۷ مدرسه در حال ساخت ۹۰ مدرسه تا پایان سال ۱۴۰۳ به اتمام رسید و مابقی هم علاوه بر مدارس جدید، تا مهر ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.



گلدانی افزود: با توجه به مشکلات آب در استان با هدایت و راهبری و حمایت رییس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار تهران از منابع ملی، استانی و تفاهم با شهرداری تهران، موضوع انتقال آب حاصل از نشتی سد لار و سد تنظیمی کرج و سد طالقان به تهران به سرعت در حال پیگیری است که بخشی از مشکلات سال ۱۴۰۴ را برطرف خواهد کرد. همچنین تکمیل فاضلاب شهر‌های استان و اتمام ساخت تصیفه خانه‌ها به منظور بازچرخانی آب مورد توجه جدی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوده است.



وی «بهداشت و درمان» را یکی دیگر از مهمترین حوزه ها دانست و افزود: احداث و تکمیل ۲۶ بیمارستان در دست پیگیری است که ۱۶ بیمارستان آن بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تعدادی هم در سال ۱۴۰۳ به بهره برداری رسید و تعدادی نیز در سال ۱۴۰۴ با تامین منابع مورد نیاز افتتاح خواهد شد.