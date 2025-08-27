پخش زنده
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه ۸۸ سد با اعتباری معادل ۱۴ همت در دست ساخت است، از برنامه دولت برای توسعه سواحل مکران و تحول در کرانه جنوبی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه تلویزیونی گفت و گوی ویژه خبری به مناسبت هفته دولت، برنامهها و خدمات دولت در توسعه زیرساختها از جمله در حوزههای آب، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، سواحل جنوبی کشور و منطقه مکران و حمل و نقل ریلی و زمینی را تشریح کرد.
وی به تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها و سرانه آب در کشور اشاره کرد و با یان اینکه بحران آب بیش از ناترازیها اهمیت دارد، گفت: آب یک کالای اقتصادی است و با توجه به اهمیت بسیار بالای موضوع آب برای آینده کشور، برنامهریزی و اقدامات گستردهای برای تأمین آب در کشور صورت گرفته است.
پورمحمدی افزود: اکنون ۸۸ سد با ظرفیت تنظیم حدود ۷.۵ میلیارد مترمکعب در سال و با اعتباری معادل ۱۴ همت در پیوست قانون بودجه در حال اجراست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: تعداد ۱۲۴ طرح آبرسانی با ظرفیت تأمین آب شرب شهرها و روستاهای مسیر به میزان شش و نیم میلیارد متر مکعب در سال برای افق ۲۵ سال آینده و با اعتباری معادل ۲۴ همت در پیوست قانون بودجه در حال اجراست.
معاون رئیسجمهور در ادامه از اجرای تعداد ۱۱۸ پروژه درمان با مجموع ۳۳ هزار و ۲۸۱ تخت در کشور خبر داد و گفت: دولت چهاردهم، توجه ویژهای به موضوع بهداشت و درمان داشته و احداث زیرساختهای این حوزه در اولویت دولت است.
برنامههای دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دریامحور
وی در ادامه به تشریح مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد دریامحور شامل توسعه استان سیستان و بلوچستان، سواحل مکران، منطقه اروند و جزایر جنوب پرداخت و گفت: سواحل جنوبی کشور بهویژه منطقه مکران، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و استقرار جمعیت دارند و دولت برنامههای گسترده و مهمی را در این بخش در دست اجرا دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژههای زیرساختی مهم منطقه مکران در دولت چهاردهم شامل کریدور ساحلی جنوب، راه آهن خاش - چابهار، کریدور بزرگراهی چابهار - زاهدان، محور جاسک - محمدآباد ریگان، کریدور ریمدان - بندرعباس، اسکلههای صیادی، بیمارستان ۱۶۲ تختخوابی میناب، بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی چابهار، پست و خط انتقال برق، فرودگاه چابهار، فرودگاه جاسک و آموزش فنی و حرفهای، افزون بر ۸۹ هزار میلیارد تومان است.
پورمحمدی گفت: مجموع سرمایهگذاری با بخش خصوصی در حوزه آب و توسعه شبکه آبرسانی کشاورزی در منطقه مکران نیز ۱۸ همت، سرمایهگذاری خارجی در فرودگاه چابهار ۱۰۰ میلیون دلار و توسعه فاز دوم بندر شهید بهشتی، ۲۴۲ میلیون دلار است.
معاون رئیسجمهور در ادامه به تشریح پروژههای زیرساختی و مصوب اولویتدار توسعه استان سیستان و بلوچستان پرداخت و گفت: تعداد ۶۶ پروژه اولویتدار زیرساختی قابل بهرهبرداری تا پایان دولت چهاردهم در حوزههای حمل و نقل، آب، کشاورزی و فاضلاب، بهداشت و درمان، انرژی، آموزش، صنعت، محیط زیست، فرهنگ و ورزش و مسکن و عمران شهری و روستایی با اعتبار مورد نیاز ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و ۳۴۲ میلیون دلار، برنامهریزی شده است.
پورمحمدی تعداد پروژههای مصوب سفر رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان را ۲۲ پروژه اعلام کرد و گفت: اعتبار مصوب این پروژهها، ۳۰ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان است.
پروژههای زیرساختی منطقه اروند و جزایر جنوبی کشور
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به پروژههای زیرساختی منطقه اروند (با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی، منطقه آزاد اروند و شرکت ملی نفت) پرداخت و گفت: پروژههای پس کرانه اروند شامل تعداد ۱۱ پروژه است که کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژهها، ۲۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال است.
پورمحمدی افزود: پروژههای مرتبط با توسعه اروندرود نیز شامل ۸ پروژه بوده و کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای آنها، ۵۶ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال است.
معاون رئیسجمهور درباره توسعه جزایر جنوب گفت: از جمله اقدامات انجامشده برای توسعه جزایر جنوب، تأمین مالی شامل ایجاد یک ردیف مستقل با اعتباری بالغ بر یک و دو دهم همت در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ابلاغ اعتبار فوق و تخصیص حدود ۶۰۰ میلیار تومان اعتبار (تملک و هزینهای) است.
وی درباره اقدامات انجامشده در حوزه حمل و نقل برای توسعه جزایر جنوب، گفت: برقراری پنج پرواز در هفته از بندرعباس به جزیره بوموسی و بالعکس تا پایان خردادماه امسال و برقراری تردد دریایی طبق نیاز ساکنان (میانگین دو روز در هفته) از طریق شناورهای باری و مسافری است.
پورمحمدی درباره طرح جامع جزیره بوموسی گفت: اصلاح و بهروزرسانی طرح جامع جزیره بوموسی در کمیسیون زیربنایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان، انجام شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مشارکت بخش خصوصی در توسعه جزایر جنوب گفت: با سرمایهگذاران بخش خصوصی در زمینههای توسعه بخش گردشگری و شیلات در جزایر جنوب، توافق شده است.
وی درباره اقدامات و برنامههای در حال انجام برای توسعه جزایر جنوب گفت: در این بخش، طرحهای و پروژههای ارتقای ارائه خدمات بهداشتی درمانی، تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستانی، خرید و تجهیز آمبولانس دریایی، تعمیر و تجهیز ساختمانهای دولتی، بهسازی معابر شهر بوموسی، احداث رینگ دور جزیره، ایجاد زیرساختهای گردشگری، ورزشی و فرهنگی، تکمیل مخزن آبرسانی، تأمین برق، مدیریت پسماند، تعمیر و تجهیز فضاهای ورزشی و تجهیز مرکز فرهنگی، تعریف شده و در حال اجرا است.
پورمحمدی افزود: برقراری شش پرواز در هفته به جزیره، برنامه ساخت و خرید شناورهای باری و مسافری و تدوین و اجرای طرح توسعه گردشگری جزایر جنوب با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار است.
تکمیل کریدورهای ریلی در دستور کار است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح برنامهها و اقدامات دولت در زمینه کریدورهای ریلی پرداخت و گفت: با توجه به اهمیت بالای اتصال کشور به بازارهای جهانی تجارت و تبادل کالا و خدمات برای دولت، برنامهریزی گستردهای برای توسعه و تکمیل کریدورهای ریلی صورت گرفته است.
پورمحمدی افزود: با تکمیل خط ریلی سرخس - تبریز - چشمه ثریا - کارس، امکان اتصال چین به اروپا از طریق کوتاهترین میسر خواهد شد.
وی گفت: برآورد هزینه کل مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت و برقی کردن خط ریلی سرخس - چشمه ثریا، به صورت دوخطه عادی، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و به صورت دوخطه برقی، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
معاون رئیسجمهور درباره پروژههای ریلی قابل خاتمه گفت: پروژههای ریلی چابهار - زاهدان؛ بافق - زرینشهر و شلمچه - بصره به طول ۸۵۳ کیلومتر و اعتبار مورد نیاز ۱۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، پروژههای اولویتدار قابل خاتمه هستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تشریح کریدورهای جادهای در ۶ محور جنوب، غرب، شمال، شرق، شمال - جنوب و جنوبغرب - شمالشرق گفت: مجموع طول این کریدورها، ۹۸۲۶ کیلومتر است که ۶۰۴۱ کیلومتر آن بهرهبرداری شده، ۱۰۵۸ کیلومتر آن فاقد عملیات بوده و ۲۷۲۵ کیلومتر نیز در دست اجراست.
پورمحمدی افزود: ۲۳۶۰ کیلومتر از این کریدورها نیز قابل خاتمه تا پایان دولت است که اعتبار مورد نیاز برای این پروژهها، ۱۳۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان برآورد میشود.