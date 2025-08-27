به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سومین ترمینال فرآوری پسته در زمینی به مساحت ۷ هزار متر مربع و زیربنایی ۸۷۰ متر مربع با حضور پیمان اسکندری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و فرماندار اسفراین در روستای چشمه خالد آباد از توابع بخش زرق آباد مورد بهره برداری قرار گرفت.

ظرفیت اسمی این طرح یک هزار تُن در سال است که با راه اندازی آن برای ۵ نفر بصورت مستقیم و برای ۳۵ نفر به طور غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

برای راه اندازی این طرح افزون بر ۱۵ میلیارد تومان از محل آورده شخصی و تسهیلات بانک کشاورزی هزینه شده است

سطح زیر کشت پسته بارور در شهرستان اسفراین هزار و ۶۶۲ هکتار و سطح زیر کشت پسته نابارور ۴۹۴ هکتار است.

پارسال ۸ هزارو ۴۶۰ تُن پسته از سطح ۶۶۰۰ هکتار برداشت شد.

ارقام پسته خراسان شمالی شامل اوحدی، احمد آقایی، اکبری و کله قوچی است که سازگار به شرایط آب و هوایی استان است.

میانگین برداشت پسته هزار و ۲۰۰ کیلوگرم از هر هکتار باغ در شرایط مساعد آب و هوایی است.

برداشت پسته در این خطه از نیمه اول شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه در مناطق مختلف خراسان شمالی ادامه دارد.