سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی مسائل مختلف مربوط به نیروهای پیمانکاری، نیروهای قراردادی موقت و معین، کارمندان رسمی، بازنشستگان، ایثارگران، پزشکان و پرستاران صنعت نفت در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سیداسماعیل حسینی در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نشست با حضور صدیقه خزایی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت و مسئولان سازمان امور اداری و استخدامی کشور با موضوع بررسی مسائل و مشکلات حقوق و دستمزد کارکنان و مستمری و پاداش پایان خدمت بازنشستگان صنعت نفت تشکیل شد.
وی افزود: در این نشست مسائل مختلف مربوط به نیروهای پیمانکاری، نیروهای قراردادی موقت و معین، کارمندان رسمی، بازنشستگان، ایثارگران، پزشکان و پرستاران صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفت، همچنین مواردی از جمله کف حقوق نیروهای جدیدالورود به صنعت نفت، سقف حقوق نیروهای پیشکسوت این صنعت، متناسبسازی مستمری بازنشستگان، مزایای رفاهی و فرانشیز درمان آنها و معافیتهای ایثارگری در سقف بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نفت قلب تپنده اقتصاد ایران و موتور محرکه کشور و پیشران اقتصاد کشور است، تصریح کرد: از آنجایی که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که بخش زیادی از رشد ۸ درصدی از سوی صنعت نفت اتفاق بیفتد، از این رو مجلس از هر برنامهای که دولت برای افزایش رضایتمندی و انگیزه کارکنان توانمند و نخبه این صنعت در جهت افزایش تولید و صادرات ارائه دهد، حمایت میکند.
حسینی با تأکید بر اینکه اخیرا صنعت نفت اقدامهای خوبی در خصوص سقف خالص حقوق انجام داده است، گفت: ازجمله اقدامهای وزارت نفت اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد برای افزایش سقف حقوق کارکنان شاغل در سکوها، جزایر و مناطق گرمسیر جنوب و منطقه پارس جنوبی از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از مبلغ مصوب قانون بودجه است.