به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ششم مهر به میزبانی فیلیپین برگزار خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران برای حضور شایسته در این رقابت‌ها اردوی تدارکاتی در قطر خواهد داشت و مردان والیبال ایران سه‌شنبه (چهارم شهریور) تهران را به مقصد دوحه ترک کردند.

ملی پوشان ایران همزمان با پیگیری تمرینات در دوحه، سه دیدار تدارکاتی و دوستانه خواهند داشت که یک بازی با مصر (پنجم شهریور) و دو دیدار با قطر (۹ و ۱۱ شهریور) خواهد بود.

شاگردان روبرتو پیاتزا سپس راهی فیلیپین می شوند و قبل از شروع مسابقات قهرمانی جهان دو دیدار تدارکاتی و دوستانه با اسلوونی و آلمان برگزار می‌کنند.

مرتضی شریفی (کاپیتان)، جواد کریمی، عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، محمد ولی‌زاده، سیدعیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، پوریا حسین خانزاده، علی حق پرست، احسان دانش دوست، امین اسماعیل نژاد، علی حاجی‌پور، آرمان صالحی، محمدرضا حضرت‌پور و نیما باطنی بازیکنان تیم ملی در اردوی تدارکاتی دوحه هستند.

امیر خوش خبر به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، محمدرضا تندروان و عبدالرضا علیزاده (مربیان)، جیوانی روسی (بدنساز)، علی حدادی (فیزیوتراپیست)، محمد امین شاکری (آنالیزور) و محمدناصر نقره به عنوان ماسور اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۵، هشتمین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان را تجربه خواهد کرد. مردان والیبال ایران در مرحله مقدماتی این پیکار‌ها با تیم‌های فیلیپین (میزبان)، مصر و تونس در گروه نخست همگروه است.