به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول رئیس جمهور در چهارمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی ایران که در مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد برگزار شد، با تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته دولت و با بیان اینکه وظایف وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ریشه در فرهنگ غنی ایران دارد، اظهار کرد: این وزارتخانه در یکسال گذشته عملکرد خوبی داشته است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد:ایران کشوری غنی در زمینه میراث فرهنگی است که البته حفظ و نگهداری این میراث فرهنگی وظیفه سنگینی است. امیدوارم با راهبرد آقای صالحی امیری که اتکا به تشکل‌های مردمی است، بتوانیم در حفظ این میراث گرانقدر عملکرد موفق تری داشته باشیم.

آقای عارف با اشاره به اهمیت الگوسازی برای نوجوانان و جوانان کشورمان، افزود: نوجوانان و جوانان ما دنبال الگو برای زندگی خود هستند. امیدوارم انتخاب چهره‌های ماندگار کمک کند تا آنها بتوانند الگو‌های خود را پیدا کنند. آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی کشورمان به منزله سرمایه گذاری برای آینده کشور است.

وی با بیان اینکه ما با تهاجم فرهنگی مواجه هستیم و امکانات نرم افزاری که در اختیار جوانان ما قرار می‌گیرد برای مقابله با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی است، تصریح کرد:اگر بتوانیم جوانان را با تاریخ، فرهنگ و هنر خود پیوند دهیم، می‌توانیم ماندگاری و اثربخشی میراث فرهنگی خود را تضمین کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور در همین زمینه ادامه داد: برخی جوانان ما با تاریخ و فرهنگ دیرینه ایران آشنایی کافی ندارند و معرفی چهره‌های ماندگار در زمینه‌های مختلف از جمله میراث فرهنگی نقش مهمی در حل این مشکل دارد.

وی تاکید کرد: میراث ملی سدی ماندگار در برابر ایران هراسی است، زیرا آمریکا و ایادی اش، راهبرد ایران هراسی را برای ماندگاری خود در منطقه انتخاب کرده‌اند. همه توطئه‌های آنها از جمله تحریم‌ها و جنگ علیه کشورمان برای این است که جمهوری اسلامی ایران از بین برود. آنها ایرانی وابسته و سرسپرده می‌خواهند ولی این وابستگی در ذات ایرانیان وجود ندارد و به همین دلیل بود که انقلاب اسلامی پیروز شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم با همین هدف انجام شد ولی مردم ایران با انسجام و وحدت، پاسخ محکمی به دشمن دادند. نیرو‌های مسلح و دانشمندان ما هم سهم بزرگی در پیروزی کشورمان علیه دشمنان داشتند.

آقای عارف خاطرنشان کرد: نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی نشان دهنده احترام جامعه و نظام به تلاش افرادی است که برای حفظ و توسعه میراث فرهنگی کشور تلاش داشته‌اند. این چهره‌های ماندگار مظهر عشق و علاقه به میراث فرهنگی کشورمان هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی، افزود: دیپلماسی فرهنگی نقش بسیار مهمی در ایجاد وحدت و انسجام در حوزه تمدنی ایران دارد و قادر است ایران هراسی که ریشه در نگاه تمدن غرب به تمدن ایران اسلامی ما دارد را خنثی سازد. ما باید نهایت استفاده از دیپلماسی فرهنگی برای برقراری همکاری بیشتر با سایر کشور‌ها را داشته باشیم.

آقای عارف همچنین با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد برای حفظ میراث فرهنگی گفت:همکاری جامعه مدنی و دستگاه‌های حاکمیتی برای حفظ میراث فرهنگی یک ضرورت است و باید از همه امکانات در این جهت استفاده کنیم. تقویت تشکل‌های مردم نهاد می‌تواند نقش مهمی در رسیدن به این هدف ایفا کند بنابراین باید نهاد‌های مردمی تشویق و حمایت شوند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به چالش‌های حوزه میراث فرهنگی، افزود: این چالش‌ها شامل تامین منابع مالی، توسعه نامتوازن شهری، فرسایش طبیعی، تهدیدات اقلیمی و آسیب‌های انسانی می‌شود. برای حل چالش حفاری‌های غیرقانونی که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم، باید راهکار منطقی و علمی پیدا کنیم. رویکرد‌های علمی، نوآورانه و مشارکت همگانی برای حفظ میراث فرهنگی ضرورت دارد.

آقای عارف همچنین با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای مستندسازی از میراث فرهنگی، گفت: در کنار توجه به سخت افزار، باید به نرم افزار میراث فرهنگی هم توجه داشته باشیم. فرهنگ سازی و آموزش عمومی برای حفظ این میراث یک وظیفه ملی است تا حس مسئولیت عمومی نسبت به میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان ایجاد شود.

گفتنی است؛ در این مراسم از مرحوم استاد محمود فرشچیان و مرحوم استاد محمد مهریار و همچنین استاد سیف الله امینیان، استاد اکبر تقی زاده اصل، استاد پروین ثقة الاسلام، استاد ابراهیم حیدری، استاد حسین رایتی مقدم، استاد محمدحسن طالبیان، استاد مهناز گرجی، استاد حسن کریمیان و استاد ناصرنوروززاده به عنوان چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی تقدیر شد.

همچنین از تمبر یادبود چهارمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی با حضور محمدرضا عارف و سیدرضا صالحی امیری رونمایی شد.