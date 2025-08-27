پخش زنده
دبیر هیات ورزش کارگری خوزستان از اعزام تیمهای دارت آقایان و بانوان منتخب کارگری استان به رقابتهای کارگران کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس علوانی گفت: رقابتهای دارت آزاد قهرمانی کارگری کشور به مناسبت هفته دولت از امروز ۵ شهریورماه به میزبانی استان مرکزی در شهرستان اراک برگزار میشود و که تیمهای منتخب دارت آقایان و بانوان استان در این دوره از رقابتها حضور دارند.
وی افزود: تیم بانوان منتخب کارگری خوزستان متشکل از ورزشکارانی شامل؛ سیده ستاره موسوی، پروانه برقی، مهناز نوروزی، مهری جان مندنی زاده خواهد بود و رقابتهای آنها امروز برگزار میشود.
علوانی میگوید: تیم آقایان متشکل از ورزشکارانی شامل؛ صادق رحیم، حسام سالمی، سعید ثامری، علیرضا ولی، علی نیکزاد منش، عرفان آقائی خواهد بود و رقابتهای آقایان، فردا جمعه ۷ شهریور برگزار خواهند شد.