به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دومین دوره المپیک فناوری ایران (TechOlympics۲۰۲۵) به صورت بین‌المللی پاییز سال جاری کار خود را در ۶ محور تخصصی «امنیت سایبری»، «اینترنت اشیاء (IoT)»، «برنامه‌نویسی»، «هوش مصنوعی»، «ربات‌های جنگجو» و «پهپاد» آغاز می‌کند.

در این دوره، شرکت‌کنندگان فرصت دارند با ارائه توانمندی‌های فناورانه خود، ضمن کسب امتیاز نخبگی، جوایز نقدی، گواهی حضور و معرفی به نهاد‌های حمایتی، از امکان جذب سرمایه و تعامل با ذی‌نفعان زیست‌بوم نوآوری کشور نیز بهره‌مند شوند. همچنین به منظور ارتقاء سطح آمادگی تیم‌ها، دوره‌های آموزشی کاربردی و هدفمند در قالب برنامه‌های آنلاین، پیش از مرحله نهایی رقابت‌ها برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان بندی، دوره‌های مقدماتی المپیک فناوری به صورت مجازی در مهر ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. رقابت‌های نهایی آن نیز به صورت حضوری و در روز‌های ۶ تا ۹ آبان ۱۴۰۴ در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار خواهد شد.