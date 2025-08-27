به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش «سیندرلای چینی» که از بیست‌وششم مرداد ماه با کارگردانی مریم کاظمی در پردیس تئاتر تهران اجرا می‌شود، میزبان دو تن از بزرگان تئاتر کشور بود. حسین فدایی‌حسین، مترجم و پژوهشگر باسابقه تئاتر کودک و حسین مسافر آستانه، کارگردان و مدیر شناخته‌شده تئاتر، این اجرای هنرجویی را تماشا کردند و نظرات مثبت خود را ابراز داشتند.

مسافر آستانه: تئاتر بستری برای شکل‌گیری شخصیت و اعتماد به نفس

حسین مسافر آستانه، کارگردان و مدیر باسابقه تئاتر، اجرای هنرجویان کودک و نوجوان در نمایش «سیندرلای چینی» را «غافلگیرکننده و امیدبخش» توصیف کرد. وی با تأکید بر نقش تئاتر در آموزش و پرورش کودکان گفت: یکی از بهترین راه‌های آموزش برای بچه‌ها، فعالیت نمایشی است. اجرای امشب نشان داد که تئاتر می‌تواند بستری ارزشمند برای شکل‌گیری شخصیت و اعتماد به نفس هنرجویان باشد. جدیت و لذتی که در بازی این بچه‌ها دیدم، در بسیاری از بازیگران مدعی دیده نمی‌شود.

مسافر آستانه همچنین به تأثیر بلندمدت آموزش تئاتر بر آینده کودکان اشاره کرد و افزود: این بچه‌ها در هر مسیری از زندگی که قرار بگیرند، از پزشک گرفته تا هر حرفه دیگر، تجربه تئاتر به آنها کمک می‌کند با کیفیت بالاتری عمل کنند. در تئاتر می‌آموزند لحظه‌ها را جدی و با کیفیت ارائه دهند و همین امر در تحصیل، شغل و خدمت‌رسانی به جامعه اثرگذار خواهد بود.

فدایی‌حسین: نمایش هنرجویان چیزی از کار حرفه‌ای کم نداشت

حسین فدایی‌حسین نیز در حاشیه این اجرا، ضمن ابراز خرسندی از حضور خود در جمع مخاطبان و هنرجویان، به همکاری دیرینه خود با مریم کاظمی اشاره کرد و گفت: شاید این دهمین یا دوازدهمین نمایشی باشد که از میان ترجمه‌های من توسط خانم کاظمی و گروهشان روی صحنه رفته است. من همیشه اولین گزینه‌ام برای اجرای نمایشنامه‌هایم ایشان هستند، چون می‌دانم با همه وجود و انرژی کار می‌کنند و حق مطلب را نسبت به متن ادا می‌کنند.

وی با تحسین کیفیت اجرای «سیندرلای چینی» افزود: گرچه این گروه، گروه هنرجویی بود، اما به نظرم چیزی از کار‌های حرفه‌ای در گروه سنی خودشان کم نداشت. مهم لذت تماشاگر است و فکر می‌کنم تماشاگران هم با اثر همراه شدند و از اجرا لذت بردند.

فدایی‌حسین همچنین درباره اهمیت تئاتر در پرورش خلاقیت و شخصیت کودکان اظهار داشت: تئاتر ویژگی‌هایی دارد که شاید در هیچ فعالیت دیگری پیدا نشود. بچه‌ها در جریان بازیگری به خودشناسی می‌رسند، توانایی‌ها و نقاط ضعف خود را می‌شناسند و همین شناخت به آنها کمک می‌کند در آینده افراد موفق‌تری باشند. ایفای نقش‌های مختلف روی صحنه، آنها را برای نقش‌های اجتماعی آماده می‌کند و کار گروهی در تئاتر مهارت‌های اجتماعی ارزشمندی را به آنها می‌آموزد.

این دو چهره باسابقه تئاتر، ابراز امیدواری کردند که فعالیت‌های نمایشی هنرجویان کودک و نوجوان ادامه یابد و به غنی‌تر شدن آینده تئاتر ایران و تربیت نسلی خلاق و با اعتماد به نفس یاری رساند. نمایش «سیندرلای چینی» که توسط هنرجویان دوره‌های آموزشی پردیس تئاتر تهران و گروه تئاتر مستقل بازی می‌شود، تا هفتم شهریور ماه، ساعت ۱۸:۳۰ به مدت ۳۰ دقیقه در سالن «استاد محمد» پردیس تئاتر تهران برای عموم مخاطبان به روی صحنه خواهد رفت.