وزیر صمت: ۳۰۳ همت عدم النفع صنایع از ناترازیها
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته کسری صنایع از ناترازیها حدود ۳۰۳ همت بوده که بیش از آن برای صنایع عدم النفع ایجاد کرده است.
سید محمد اتابک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
درباره کاهش ناترازیها افزود: آقای رئیس جمهور دستوری درباره محدودیتهای که در صنعت ایجاد شده بود، دادند، اما این محدودیتها تاثیر خود را بر روی توسعه صنعت گذاشته است.
وی گفت: ما امیدواریم با نیروگاههای جدیدی که وارد شبکه برق کشور و وزارت نیرو میشود، چه نیروگاههای بیش از هزار مگاواتی که صنایع به صورت پنلهای خورشیدی یا نیروگاههای سیکل ترکیبی فقط امسال وارد مدار کردند و چه مواردی که دولت و شخص آقای رئیس جمهور پیگیری کردند. شرایط صنایعه برای ماهها و سالهای پیش رو بهتر شود.
وزیر صمت افزود: اکنون کسری که صنایع در سال گذشته از ناترازیها دارند حدود ۳۰۳ همت بوده و بیش از آن برای صنایع عدم النفع ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم در ماههای باقی مانده امسال و روزهای پیش رو این کاهش محدودیتهای انرژی، سریعتر تاثیر خود را بگذارد گفت: ما نیز در تلاش هستیم که هرچه سریعتر نیروگاههای صنایع را وارد مدار کنیم تا با نیروگاههای که خود وزارت نیرو و دولت وارد مدار میکنند، شرایط صنایع و معادن بهبود پیدا کند.
آقای اتابک درباره بسته حمایت دولت از تولید نیز افزود: زمانی که بسته حمایتی ابلاغ شده باید سریعتر به استانداران و مراکز ابلاغ میشد تا تاثیر گذار شود، اما، چون این ابلاغ طول کشیده و زمان برد اکنون درخواست بخش خصوصی و وزارت صمت این است که بسته حمایتی را تمدید کنند تا شرایطی که در بسته ذکر شده و از مسائل مالی، تامین اجتماعی و ترخیص کالا در آن پیش بینی شده تولید کنندگان بتوانند از آنها استفاده کنند و این بسته حمایتی در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار داده شود.