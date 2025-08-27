پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه در آیین گرامیداشت مقام خبرنگار که درسالن انتظار کرمانشاه برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه گفت : رسانهها در شکلگیری هویت فرهنگی و امنیت روانی جامعه نقشآفریناند و مسئولیت سنگینی بر عهده گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وو سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی شامگاه سه شنبه افزود: با وجود گسترش شکلهای نوین اطلاعرسانی، هیچ جایگزینی برای خبرنگار و رسانه وجود ندارد و اصحاب رسانه همچنان شاکله و اثرگذاری ویژهای در جامعه دارند.
مدیر ارشد استان با اشاره به اینکه تعدد و تنوع رسانهها فرصتی ارزشمند برای جامعه است، عنوان کرد: هرچه تنوع رسانهای بیشتر باشد، مطالبهگری و پاسخگویی نیز افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع مردم است، چرا که همه تلاشها در نهایت برای رفاه و حل مشکلات مردم انجام میشود.
وی هوشمندی رسانهها در جلوگیری از تحریف واقعیتها را حائز اهمیت دانست و ادامه داد: رسانهها تنها وظیفه اطلاعرسانی ندارند، بلکه در شکلگیری هویت فرهنگی و امنیت روانی جامعه نقشآفرینی میکنند و این ظرفیت بسیار مهمی است.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: قدرت رسانهها در ایجاد امید، همدلی و همبستگی انکارناپذیر است و در خنثیسازی عملیات روانی دشمن نیز بارها نقش پررنگی ایفا کردهاند.
به گفته وی، رسانهها در میدان جنگ نرم، در شرایطی که دشمن به بزرگنمایی ضعفها و سیاهنمایی خدمات میپرداخت، با حضور در صحنه توانستند واقعیتها را برجسته کنند و امید را در جامعه زنده نگه دارند.
دکتر حبیبی ادامه داد: نبرد امروز، نبرد روایتهاست و هر رسانهای که روایت نخست را ارائه دهد، در هدایت افکار عمومی نقش اصلی را ایفا خواهد کرد و خوشبختانه رسانهها و خبرنگاران ما در این عرصه پیشگام بوده و جایگاه ویژهای دارند.
وی سرمایه اصلی رسانه را اعتماد مردم دانست و عنوان کرد: تا زمانی که رسانهها از این اعتماد برخوردار باشند، بالاترین سرمایه را در اختیار دارند و این اعتماد مهمترین سلاح برای مقابله با هجمه رسانههای معاند خواهد بود.
استاندار کرمانشاه با تقدیر از همراهی رسانهها طی ۹ ماه گذشته گفت: در این مدت اصحاب رسانه همواره پای کار بودند، حتی نقدهای تلخ نیز با نیت خیرخواهی و مطالبهگری برای مردم مطرح میشد و صداقت و دلسوزی در عملکرد آنان مشهود بود.
دکتر حبیبی اظهار کرد: رسانهها با تلاش و انگیزه خود کرمانشاه را بارها در صدر خبرها قرار دادند و این موضوع در نشستها و همایشهای مختلف مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: نام کرمانشاه به واسطه فعالیت رسانههای ملی، مطبوعات، خبرگزاریها، نشریات محلی و فضای مجازی همواره پررنگ بوده است و این موجب افتخار است.
استاندار کرمانشاه از همه خبرنگاران و فعالان رسانهای استان قدردانی کرد و گفت: همراهی رسانهها در این مدت موجب شد خدمات و ظرفیتهای کرمانشاه برجسته شود و این همکاری همچنان ادامه خواهد داشت.
مدیر ارشد استان گفت: رسانهها در حوادث و رویدادهای مختلف از جمله دفاع مقدس ۱۲ روزه، ایام اربعین، سفرهای نوروزی و همچنین سفر ریاست جمهوری به استان، نقشی تعیینکننده، امیدآفرین و راهبردی ایفا کردند و این عملکرد سبب شد تصمیمات مهم و بزرگی برای توسعه و آبادانی کرمانشاه از سوی مسئولان ملی اتخاذ شود.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر افزود: در این مقطع کرمانشاه پس از تهران تحت بیشترین آماج حملات دشمن قرار گرفت و بیشترین تعداد شهدا و مجروحان جنگ در این استان بود، اما حضور میدانی مردم، دفاع مقتدرانه و امیدآفرینی رسانهها باعث شد این تهدید بزرگ به فرصتی برای انسجام اجتماعی تبدیل شود؛ دشمن روزها بمباران میکرد، اما شبها مردم در پارکها و فضاهای عمومی حضور داشتند و زندگی عادی جریان داشت که این مسئله بهواسطه نقش رسانهها در انتقال واقعیتها موجب تقویت روحیه مردم شد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت کار رسانه در مناسبتهای ملی و مذهبی عنوان کرد: رسانهها در برجستهسازی و جهانی کردن مراسم اربعین نقش بیبدیلی داشتند و بیشترین افزایش تردد در مرزهای کشور در مرز خسروی ثبت شد و این موفقیت جز با تلاش رسانهها و بازتاب بهموقع اخبار و اطلاعرسانی گسترده میسر نبود.
وی تصریح کرد: رسانهها توانستند اربعین را به خبر اول رسانههای داخلی و خارجی تبدیل کنند و شور و شعور حسینی را در سطحی وسیع به نمایش بگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری و هیأت دولت به استان اظهار کرد: این سفر بسیار پربار و پررونق بود و دستاوردهای متعددی برای استان به همراه داشت.
مدیر ارشد استان با بیان اینکه طرح تبدیل پسماند به سوخت جایگزین برای نخستین بار در کشور بهصورت پایلوت در کرمانشاه عملیاتی شد، ادامه داد: به همت دولت و پیگیریهای استانداری، قانون تجارت مرزی در شهرستانهای پاوه، ثلاث باباجانی و جوانرود اجرایی شد و تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از مرزنشینان برای بهرهمندی از مزایای آن ثبتنام کردهاند.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: برگزاری میدانی ستاد تسهیل در واحدهای تولیدی استان برای رفع موانع تولید از دیگر اقدامات اخیر بوده است که بهصورت جدی پیگیری میشود و به موازات آن، تصمیمات مهمی در حوزه توسعه مرزها، بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از واحدهای صنعتی اتخاذ شده که در آینده نزدیک آثار آن برای مردم ملموس خواهد بود.
وی با تأکید بر جایگاه رسانهها در ایجاد اعتماد اجتماعی تصریح کرد: رسانهها باید پل ارتباطی و اعتماد میان مردم و دولت باشند و با طرح مطالبات واقعی مردم، زمینه پاسخگویی مسئولان را فراهم کنند؛ بیان صادقانه و شفاف واقعیتها از سوی رسانهها و پاسخگویی بهموقع مسئولان، زمینهساز همدلی و درک متقابل در جامعه است.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: جامعهای که در آن انتقاد منصفانه وجود داشته باشد جامعهای پویا و در حال حرکت است؛ ما از نقد سازنده استقبال میکنیم و دستگاههای اجرایی نیز وظیفه دارند آن را جدی بگیرند و در همین زمینه بارها در جلسات شورای اداری تأکید کردهایم که مدیران موظفاند با رسانهها ارتباط نزدیک داشته باشند و به آنها پاسخگو باشند؛ حتی در برخی موارد شخصاً از رسانهها خواستهام مطالبهگری کنند تا مدیر مربوطه برای رفع مشکل وادار به پیگیری شود.
وی با بیان اینکه رسانهها باید صدای بیصدایان باشند و صرفاً در خدمت صاحبان قدرت و مسئولان قرار نگیرند افزود: مشکلات مردم در دورترین نقاط و مناطق کمتر توسعهیافته استان باید توسط رسانهها منعکس شود تا به گوش مسئولان برسد و برای حل آنها تلاش جدی صورت گیرد.
استاندار کرمانشاه با قدردانی از رویکرد حرفهای خبرنگاران گفت: اخلاق حرفهای، صداقت، بزرگمنشی و رعایت اصول اخلاقی از ویژگیهای بارز اصحاب رسانه در استان است و همین مسئله موجب شده مدیران اجرایی در انجام مأموریتهای خود سربلند باشند.
وی بیان کرد: رسانهها در کنار انعکاس مشکلات مردم، باید اقدامات و موفقیتهای دولت را نیز بهطور کامل منتشر کنند تا از یکسو امید اجتماعی تقویت شود و از سوی دیگر دشمنان نتوانند با ایجاد فضای ناامیدی، از آن سوءاستفاده کنند.
مدیر ارشد استان با اشاره به رسالت رسانهها تصریح کرد: امیدآفرینی، مطالبهگری منصفانه، بازتاب اقدامات دولت، بیان مشکلات مردم و حفظ اخلاق حرفهای از وظایف خطیر رسانههاست و خوشبختانه اصحاب رسانه کرمانشاه در همه این عرصهها موفق عمل کردهاند.
مدیر ارشد استان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی کرمانشاه تأکید کرد که عبارت «کرمانشاه، دروازه زیارت و تجارت» باید بهعنوان برند استان برجسته شود و رسانهها نقش کلیدی در معرفی و جهانیسازی این نام ایفا کنند.
دکتر حبیبی با اشاره به اهمیت همزمان توسعه اقتصادی و فرهنگی، گفت: این عنوان نه تنها بُعد فرهنگی و معنوی استان را نشان میدهد، بلکه ظرفیتهای اقتصادی آن را نیز برجسته میکند.
وی بیان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، هر جامعهای برای پیشرفت به دو بال نیاز دارد؛ یکی بال اقتصاد و دیگری بال فرهنگ و در کرمانشاه هر دو بال موجود است.
استاندار کرمانشاه افزود: وظیفه اصلی برجسته کردن این نام بیش از آنکه بر دوش دستگاههای اجرایی باشد، بر دوش رسانههاست و بازتاب گسترده این برند در رسانهها میتواند کرمانشاه را در سطح ملی و بینالمللی به این نام معرفی کند.
وی با اشاره به درخواستهای اصحاب رسانه در این مراسم گفت: ایجاد موزه مطبوعات، احیای دانشکده خبر، راهاندازی رسانه سراسری مکتوب و توسعه رسانههای تخصصی در حوزههایی مانند آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، فرهنگ و انرژی از اقدامات ارزشمندی است که با همکاری دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد.