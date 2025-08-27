تردد یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو، مرداد امسال در محور‌های خراسان جنوبی ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای مرداد سال جاری بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تردد بین استانی در محور‌های مواصلاتی استان انجام شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل تردد در محور‌های مواصلاتی استان ۱۸ درصد افزایش داشته است.

جلال‌زاده افزود: از این تعداد ۴۴۸ هزار و ۷۶۷ تردد بین استانی مربوط به وسایل نقلیه سنگین و تعداد ۹۵۲ هزار و ۱۸۵ تردد نیز به وسایل نقلیه سبک تعلق داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بر اساس پلاک‌های رویت شده با سامانه‌های پلاک خوان از مجموع خودرو‌های وارد شده به استان سهم ۲۸ درصدی از مبدا خراسان رضوی بوده و همچنین استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته‌اند.

جلال زاده افزود: همچنین بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه معادل ۹ درصد از کل وسایل نقلیه غیر بومی مشاهده شده بین ۴ تا ۷ روز در استان اقامت داشتند و بیشینه حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در روز ۱۶ تا ۳۰ مرداد و معادل ۵۵ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده شده بوده است.

به گفته وی بیشترین تردد استان در محور‌های بیرجند-قاین، بیرجند_سربیشه و بیرجند_خوسف بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان انجام شده و توسط کارشناسان مرکز پاسخ داده شده است.

جلال زاده همچنین با اشاره به اینکه تیم‌های راهداری به صورت مستمر در کنار سایر نیرو‌های امدادی مشغول به خدمت‌رسانی در طول راه‌های استان هستند افزود: از هموطنان درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و همراهان نکات ایمنی سفر را رعایت و با سرعت مطمئنه در جاده‌ها تردد کرده و همچنین قبل از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها میتوانند با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان تماس بگیرند.