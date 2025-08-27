پخش زنده
آیین قدردانی از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین قدردانی از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب در سال ۱۴۰۴، ۵ شهریور با حضور حجتالاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
صدور بیش از ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار سند تک برگ سبز رنگ به همت واحدهای ثبتی
در این آئین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک برگ سبز رنگ توسط واحدهای ثبتی صادر شده است و امروز قریب به ۱۴ ماه از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول سپری شده است. این قانون با تدابیر معاون اول قوه قضاییه و مشارکت ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه کارنامه خوب و موفقی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد پیش نویسهایی ماده ۳ که در این ۱۴ ماه ثبت شده ۶۸۰ هزار و ۵۰۸ فقره که ۶۱ هزارو ۲۳۲ فقره نهایی شده یعنی به دفترخانهها ارسال شده است. امروز سامانه تبصره ۲ ماده ۳ قانون به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد و تعداد قراردادهای ثبت شده تبصره ۲ ماده ۳، ۱۷۰ هزار و ۵۵۸ فقره و قراردادهای ثبت شده در اجرای ماده ۲، ۱۶ هزار و ۶۳۷ فقره بوده است.
بابایی افزود: از ۱۴ آیین نامهای که در قانون پیش بینی شده بود و ۶ آیین نامه تکلیف قوه قضاییه بود ۵ آیین نامه در قوه قضاییه نهایی و ابلاغ شد. تهیه پیش نویس ۱۲ آیین نامه به عهده سازمان ثبت بود که در کمترین زمان ممکن این پیش نویسها از سوی سازمان ثبت تهیه شد البته برخیها با مشارکت وزارتخانهها و دستگاههای مختلف بود. از ۸ آیین نامهای که تکلیف دولت بود ۳ آیین نامه نهایی شده در واقع ۸ آیین نامه در این ۱۴ ماه نهایی و ابلاغ شده است.
وی گفت: تا به امروز ۴۸ جلسه در معاونت اول تحت عنوان جلسه شورای راهبری قانون الزام تشکیل شده و ۳۰۵ مصوبه ماحصل این ۴۸ جلسه بوده است. در اجرای این قانون دستگاهها و وزارتخانههای مختلف همکاری و همراهی خوبی داشتند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی و تشکر از بخش خصوصی و اصناف افزود: در اجرای این قانون مشاورین املاک به خوبی همراهی کردند در چند استان اتصال مشاورین املاک به ۱۰۰ درصد رسیده است.
بابایی گفت: امروز تحلیف ۳۱۰ سر دفتر جدید الانتصاب برگزار میشود و تعداد سردفتران به ۱۲ هزار و ۱۷۸ نفر خواهند رسید. قریب به یک سال اقدامات آزمایشی و عملیاتی بر روی سامانه خودکاربری قراردادهای یکسان انجام شده است و خطاها گرفته شد و امروز این سامانه راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: برخی از دستگاهها، نمایندگان و مسئولین در اجرای این قانون خواهان تعجیل و شتاب هستند ولی ما معتقدیم قانون با راهبری که معاون اول قوه قضاییه دارد و گام بندی که برای قانون تعریف شده است باید به صحت و کیفیت قانون توجه کنیم شتاب در اجرای این قانون یا اتصال برخی از پلتفرمها بدون توجه به الزامات فنی و حقوقی ممکن است آثار خسارت باری برای مردم داشته باشد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بحث الزامات حقوقی و فنی اتصال پلتفرمها به سامانههای سازمان ثبت در مرحله نهایی شدن در معاونت حقوقی است بنابراین پلتفرمهایی که شرایط فنی و حقوقی را داشته باشند به سامانهها وصل خواهد شد. روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بسیار مطلوب است. برای اولین بار موضوع پیش فروش ساختمان در یک ساختار نظاممند و قانونمند قرار گرفت گلایههایی که مردم در بحث ساخت و سازها، پیش فروشها و... داشتند با سازوکارهایی که در آیین نامه ماده ۱۴ پیشبینی شده بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد و یک رضایتمندی مطلوب حاکم خواهد شد.
بابایی افزود: استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت در اجرای ماده ۱۴ از هفته آینده کار خود را نهایی خواهد کرد چندین استان نیز اعلام آمادگی کردند پیش بینی میشود که تا پایان سال تمام استانها زمینه اجرای ماده ۱۴ را داشته باشند. اولین همایش ملی قانون الزام را در استان مازندران برگزار کردیم.
قانون جامع "حد نگار" را یکی از قوانین خوب و موفق در زمینه اجرای قانون ثبت رسمی اسناد
ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ادامه با تشکر از معاون اول قوه قضائیه و آقای بابایی از بدو تصویب قانون الزام به ثبت اسناد رسمی ،و پیگیری های مستمر مسئولان و سردفتران در اجرای این قانون، درباره قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول،گفت: ثبت رسمی اسناد در کشورما، سابقه ی بیش از یک قرن دارد؛ اما در همین مدت بخش زیادی از معاملات مردم در قالب معاملات عادی و قولنامه ای صورت میگیرد که مشکلات متعددی را برای مردم ایجاد کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: با توجه به اینکه بازار املاک بخش بزرگی از بازارهای کشور را در بر میگیرد، مقادیر زیادی پولشویی و فرار مالیاتی از طریق اسناد عادی اتفاق میافتد که این رخدادها هم اقتصاد کشور را متزلزل می کند و هم امنیت اجتماعی جامعه را مختل می کند.
خدائیان گفت: بعد از یک قرن هنوز نمیدانیم میزان دقیق املاک و اراضی و منابع ملی کشور چقدر است و متاسفانه متولیان اراضی کشاورزی، هنوز آمار دقیقی از میزان تولیدات کشاورزی ارائه نمی دهد.
وی با اشاره به عدم وجود آمار دقیق در میزان ویلاها ،گفت: تا زمانی که آمار دقیق نداریم،حتی قانون مالیات را در این رابطه نمیتوانیم به درستی اجرا کنیم؛ اما در این مدت، قانونگذار قدم های خوبی برداشت.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور قانون جامع "حد نگار" را یکی از قوانین خوب و موفق در راستای اجرای قانون ثبت رسمی اسناد دانست.
خدائیان با تاکید بر اهمیت امنیت داده های مردم در بستر های الکترونیک اجرای قانون، گفت : سازمان بازرسی با تمام ظرفیت بر اجرای صحیح این قانون نظارت دارد.
وی وظایف دستگاههای مختلف را در اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر شمرد و گفت: دستگاههای مختلف باید در اجرای قانون ثبت رسمی اموال غیرمنقول، پیشتاز باشند.و دستگاههای متولی از جمله سازمان امور اراضی و شهرداری ها و نظایر آن که در اجرای این قانون تکالیفی دارند باید خود،پیگیر انجام وظایفشان باشند و به بی نظمی ها در حوزه املاک پایان دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به سوگند سردفتران در مراسم تحلیف ، در راستای رازداری ،امانت داری پایبندی به اخلاق حرفه ای، به ایشان توصیه کرد که در انجام وظایف خود همواره این سوگند و وظایف قانونی را به یاد بیاورند و خطای آنان در نقص در اجرای قوانین پذیرفته نیست.
به سامانه ثبت زمان در کشور نیاز داریم
در ادامه اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: با توجه به موفقیتهای خوبی که در این ۱۴ ماه شاهد آن بودیم امروز از مدیران و کارشناسان منتخب که به صورت جهادی نسبت به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بسیار فنی و پیچیده است اقدام کردند تقدیر و تشکر میکنیم و در ادامه آیین تحلیف سردفتران جدید الانتصاب برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ تاکنون ۵ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۴۳ سند تک برگ سبز رنگ از طرف واحدهای ثبت صادر شده است و از تعداد ۱۴۷ هزار مشاور املاک ۱۲۵ هزار و ۹۷۵ مشاور املاک یعنی بیش از ۸۶ درصد از مشاورین املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدند.
جهانگیر، در آیین قدردانی از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به تجربه موفق برخی کشورها در سامانههای موسوم به سامانههای "زمان" پرداخت و گفت: برای مثال در ثبت گواهیهای تولد و فوت، یا زمان ثبت یک سند معاملاتی، کدهای زمانی در نظر گرفته میشود که امکان جعل اسناد حقوقی مبتنی بر زمان وجود نداشته باشد؛ که این کدهای زمانی، در اختیار سردفتران قرار میگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت: یکی از نیازمندیهای ضروری امروز جامعهی ما، سامانه زمان است که از بسیاری پرونده سازیها در آینده جلوگیری خواهد کرد.
جهانگیر به تلاش برای تضعیف نشدن نهادهایی مثل نهادهای سردفتری اشاره کرد و افزود: سازمان ثبت بعنوان یک سازمان متولی، باید مراقبت کند وقایع حقوقی تضعیف نشوند و سامانههای خودکاربر، موجب جایگزینی دفاتر اسناد رسمی نشود و موجب نا امنی روانی و ثبت اسناد غیر کارشناسی نشود و سازمان ثبت همچنان از حریم سردفتران دفاع کند.
وی بر ضرورت به روز کردن قوانین و پیش بینی خلأهای قانونی تاکید کرد و طراحی دفاتر یافتههای ثبتی را برای رصد رفتارهای مشکل ساز و کشف خلأهای قانونی را پیشنهاد داد.
قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول موجب بهبود محیط کسب و کار
حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این آیین قدردانی از مدیران و کارشناسان منتخب اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،فوائد مختلف اجرای این قانون را برشمرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وقتی ما در مواردی مثل قانون الزام، در آثار و فوائد اجرای این قانون ، مشوق ایجاد میکنیم، با شناخت دقیق این قانون و فوائد آن در جامعه، مقاومت ها در اجرای آن کم می شود و راه اجرای آن هموار تر می شود.پس ما نیاز به این آیین ها داریم تا انگیزه ی مجریان قانون برای اجرای آن، بیشتر شود.معاون اول رئیس قوه قضائیه، نظام مند کردن قانون الزام ثبت رسمی اموال غیر غیر منقول را یکی از فوائد آن دانست و گفت: با اجرای درست این قانون نزاع ها ، اختلافات و درگیری ها کم و کمتر میشود.
خلیلی ساماندهی بازار مسکن و مشاوران بنگاههای معاملات ملکی را از سایر خیرات و برکات این قانون دانست.
وی افزود: تقویت اسناد رسمی به منظور تعارض حل اسناد رسمی و عادی،پیش گیری از صدور اسناد عادیشفافیت در حوزه مالکان املاکرفع مشکل مالکیت متزلزل،حاکمیت بهداشت قضائی و حقوقی در حوزه مالکیت،تشخیص حقوق مالکیت و ایجاد رضایت و اعتماد عمومی،بهبود محیط کسب و کار و فوائد دیگر را می توان برشمرد.
معاون اول قوه قضائیه گفت:توانستیم گره های اجرایی این قانون سخت و پیچیده را در شورای راهبری ، باز کنیم و مسیر پیش رو را به خوبی مشخص کنیم.
در پایان این رویداد،آیین تجلیل از مدیران و کارشناسان منتخب در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آیین تحلیف ۳۱۰ نفر از سردفتران جدیدالانتصاب استان های تهران و البرز انجام شد.