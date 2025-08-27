پخش زنده
مراسم بزرگداشت مردان آسمانی ، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و گرامیداشت شهدای دولت و خدمت ، امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم محمدرضا باهنر از چهره های سیاسی استان و کشور به بیان خاطراتی از برادر شهیدش پرداخت و گفت: راهاندازی یکی از دفاتر نشر فرهنگ اسلامی و مدرسه رفاه در تهران از جمله کارهای شهید باهنر بود.
وی با بیان اینکه شهید باهنر وزیر آموزش و پرورش وقت ، روی پرورش دانش آموزان بسیار تاکید داشت گفت : زادگاه شهید باهنر که اکنون به عنوان موزه شهید باهنر در کرمان شناخته میشود ، ظرفیت بزرگیست اما آنچنان که باید از آن استفاده نمیشود. وی از ارگانهای مختلف استان به ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و همچنین سازمان اسناد و کتابخانهها خواست کار فرهنگی و پایداری در این مکان راهاندازی کنند تا به زنده نگه داشتن یاد انقلاب کمک شود و نسل جوان بتوانند از هزینههای مادی و معنوی که در این مکان صورت گرفته بهرهبرداری کنند.
در این نشست نماینده ولی فقیه در استان با تایید پیشنهاد محمدرضا باهنر گفت: ظرفیتهای فرهنگی استان اقتضاء میکند شخصیت برجسته شهید باهنر و کسی که در به پیروزی رساندن انقلاب نقش موثری داشته برای نسل جوان به عنوان الگو معرفی شود.