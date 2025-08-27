در آئین های جداگانه ای ، شماری از مسئولان دستگاه قضا در استان سمنان معرفی شدند و همچنین ساخت مجتمع قضایی شاهرود شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در شاهرود ، در مراسمی جلال امیری به عنوان دادستان عمومی و انقلاب جدید شاهرود و از خدمات سیدحسن میرکمالی دادستان سابق قدردانی شد.

حجت الاسلام‌ محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری شاهرود به دادستان جدید شاهرود توصیه کرد که با مردم‌داری، قاطعیت در برخورد با مخلان امنیت قضایی و تعامل سازنده با نهادهای اجرایی، برای استیفای حقوق آحاد جامعه و ارتقای امنیت قضائی این شهرستان بکوشد.

همچنین در شاهرود ساخت مجتمع قضایی شاهرود آغاز شد. این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع و زیربنای ۳ هزار متر مربع در ۳ طبقه احداث می شود. ، در مرحله اول این طرح ، دادسرای عمومی و انقلاب شاهرود تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

در گرمسار با حضور دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان ، محمد ذاکری نیا به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب گرمسار معرفی و از زحمات وحید محمدی دادستان سابق قدردانی شد .

محمد تقی گلی دادستان مرکز استان سمنان ، پیشگیری از وقوع جرم وبرخورد قاطع با بی قانونی ها و جرائم خشن از اولویت های دستگاه قضا دانست و گفت:دادستانی ها باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز همانند برخودر با جرائم ورود پیدا کند .

در سرخه با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان سمنان، محمدعلی سفیدیان به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان سرخه معرفی و از آقای عباسی رئیس سابق حوزه سرخه تجلیل شد .



در ایوانکی نیز با حضور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان سمنان، از زحمات محمد ذاکری‌نیا قدردانی و سیدهادی حسینی به‌عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش ایوانکی معرفی شد.