همزمان با فرارسیدن هفته دولت، ۱۱۲ طرح ارتباطی و مخابراتی با ۶۰ میلیارد ریال اعتبار در استان همدان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات همدان گفت: این طرحهای مخابراتی با هدف تقویت زیرساختهای ارتباطی و گسترش عدالت دیجیتال در سراسر استان اجرا شده است.
عباس صادقی پوریانی افزود: اجرای شبکه فیبرنوری، احداث و ارتقاء سایتهای تلفن همراه نسل چهارم در ۱۶ روستای استان، توسعه اینترنت ADSL و VDSL، تعویض و توسعه دکلها و باتریهای پشتیبان ایستگاههای مخابراتی، ایجاد هفت باجه پست بانک و راه اندازی ۱۹ سایت جدید همراه اول، ایرانسل و رایتل از مهمترین پروژههای این هفته است.
او تاکید کرد: در حوزه پوشش اینترنت پهنباند همراه در روستاهای استان همدان پیشرفتهای قابل توجهی داشتهایم و از مجموع ۹۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان، تاکنون ۸۷۹ روستا زیرپوشش اینترنت پهنباند قرار گرفتهاند و این یعنی بیش از ۹۵ درصد روستاهای هدف ما به شبکه متصل شدهاند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان گفت: در حال حاضر، تعداد سیمکارتهای فعال همراه در استان همدان از ۱۸۰ درصد جمعیت استان فراتر رفته است و از این تعداد، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خط به اینترنت پهنباند متصل هستند، همچنین در بخش پهنباند ثابت نیز، ۱۸۰ هزار مشترک در استان داریم که از این تعداد، چهار هزار و ۴۰۰ مشترک از فناوری فیبرنوری بهرهمند هستند.
صادقی پوریانی افزود: زیرساختهای آینده استان همدان در همه بخشهای اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، تولید و سایر موارد نیازمند اینترنت پر سرعت است و هرچقدر روبه جلو پیش برویم تقاضا برای اینترنت پرسرعت بیشتر میشود.
او تصریح کرد: سرعت اینترنتای. دی. اس. ال در نهایت ۱۶ مگابیت در ثانیه است و پاسخ نیازهای نسل آینده را نمیدهد، اما سرعت اینترنت فیبرنوری در برخی از شرایط تا یک گیگا بیت در ثانیه نیز میرسد.