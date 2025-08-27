\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0647\u00a0 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0631\u0648\u0632\u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u063a \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u062a \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0648 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc \u0647\u0627 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0631\u0627 \u067e\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 ...\n\n\n\n4 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u060c \u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u0645\u0646\u062f