تذکر عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان و ۶۷ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم رسیدگی به افزایش افسارگسیخته قیمت کالا‌های اساسی

تذکر عثمان سالاری نماینده مردم تربت جام تایباد به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تصریح در پرداخت پاداش حقوق بازنشستگی بهورستان دانشکده علوم پزشکی شهرستان تربت جام

تذکر کمال حسین‌پور نماینده مردم پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر نیرو در خصوص ضرورت آغاز عملیات عمرانی احداث سازه و برج آبگیر تصفیه خانه شهر سردشت و ضرورت احداث تصفیه‌خانه در شهرستان سردشت

تذکر شهین جانگیری نماینده مردم ارومیه به رئیس جمهور، وزیر نیرو و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص ضرورت توقف عملیات اجرایی احداث برق آبی سوله دوگل یا دکل

تذکر شهین جانگیری نماینده مردم ارومیه به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم تسریع در نوسازی و تجهیز ناوگان فرسوده راهداری شهرستان ارومیه

تذکر حسینی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص لزوم تصحیح در پرداخت مطالبات معوق داروخانه‌ها و بازنگری در افزایش قیمت چندین برابری برقراری انشعاب آب و برق مشترکان

تذکر علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و ۲۸ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در خصوص لزوم تکریم مدیران در مراسمات و معارفه و تسریع در پرداخت بدهی تامین اجتماعی به بخش درمان

تذکر سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه به وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ضرورت تعریض و روکش آسفالت روستا‌های محال باراندوز و روستای باراندوز و لزوم ساخت آب بند و آبخوانداری و کنترل آب‌های آزاد منطقه‌ای انزل جنوبی و کهریز

تذکر محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و ۶۳ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تسریع در تبدیل وضعیت نیرو‌های خدمات آموزش

تذکر جعفر قادری نماینده مردم شیراز رزرکان و ۵۲ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی در ایجاد شهرک‌های مسکونی و ضرورت تحصیل در شبانه‌روزی شدن درمانگاه‌های بخش‌های رحمت آباد، زرقان، کدن و قصر قمشه شیراز

تذکر علی کرد نماینده مردم خاش، میرجاوه، تفتان، بخش‌های نصرت آباد و کورین به وزیر آموزش و پرورش در خصوص لزوم پرداخت کامل حقوق و مزایای معلمین خرید خدمات

تذکر علی احمدی نماینده مردم میاندوآب، چهار برج و بارو به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم تسهیل در پرداخت مطالبات کارکنان بهداشت و درمان