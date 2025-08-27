به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سرایان گفت: بر اساس تغییر الگوی رفتاری بیماری تب برفکی، شاهد شیوع این بیماری حتی در فصل‌های گرم سال هستیم که عواملی مانند میزان رطوبت، دمای محیط، اشعه خورشید و ... بر پایداری عامل بیماری تاثیر گذار هستند.

صفرزاده افزود: تغییرات ژنتیکی منجر به تغییر در الگوی وقوع بیماری، مقاومت به شرایط محیطی و بیماری زایی عامل می‌شوند از این رو نمی‌توان رفتاری ثابت از بیماری را متصور شد و همین مسائل سبب شیوع بیماری حتی در فصل‌های گرم سال می‌شود.

وی تاکید کرد: این مسئله زنگ خطر مهمی برای فعالان حوزه پرورش دام محسوب می‌شود و دامداران باید نسبت به رعایت مسائل قرنطینه، امنیت زیستی، واکسیناسیون و ... در تمام زمان‌ها تلاش کنند.

صفرزاده افزود: این بیماری، تاکنون درمان اثربخشی ندارد و عمده اقدامات شامل پیشگیری از طریق تقویت سیستم ایمنی، واکسیناسیون، رعایت بهداشت، کنترل محیط، پایش و معاینه، جداسازی زودهنگام دام بیمار و... است.

به گفته وی عملیات واکسیناسیون یکی از مهمترین و ارزانترین اقدامات پیشگیرانه از وقوع بیماری تب برفکی در گله محسوب می‌شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سرایان گفت: هم اکنون واکسیناسیون رایگان دام‌های اهلی اعم از سنگین و سبک توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی سرایان انجام می شود بنابراین دامدارانی که تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده‌اند برای اخذ نوبت با شبکه دامپزشکی شهرستان در ارتباط باشند.