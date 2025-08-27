به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس اعلام کرد: به مناسبت چهل‌وچهارمین سالروز شهادت شهیدان دکتر محمدجواد باهنر و محمدعلی رجایی، مراسم بزرگداشتی روز پنجشنبه ۶ شهریور همزمان با نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم، آیت‌الله کریمی جهرمی سخنرانی و حاج عباس حیدرزاده از قم به مرثیه‌خوانی و مداحی خواهد پرداخت.

هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، محمدعلی رجایی رئیس جمهور و حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باهنر نخست وزیر، در انفجار دفتر نخست وزیری به دست منافقان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.