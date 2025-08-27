به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: یکی از شهروندان بندرانزلی به پلیس فتا مراجعه و اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ با سایت «نت کوین کاپیتال» آشنا شده و با اعتماد به تبلیغات گسترده در سایت‌های مختلف، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اقدام به خرید ۷ هزار واحد از توکن به ارزش ۲۰ هزار دلار کرده و پس از مدتی متوجه می‌شود که این فعالیت‌ها در راستای اغفال سرمایه گذاران و کلاهبرداری بوده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر این مالباخته ، ۳ نفر دیگر از شهروندان نیز با شکایت مشابه به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند ۵۳ هزار دلار در این سایت سرمایه گذاری کرده‌اند گفت: با بررسی‌های فنی و اطلاعاتی پلیس فتا، مشخص شد که ادمین اصلی این سایت فردی است اهل بندرانزلی که در حال حاضر در کشور ترکیه اقامت دارد، اما مدیر فنی این سایت شناسایی شد که او نیز ساکن انزلی است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی افزود: کارشناسان پلیس فتا با هماهنگی مقام قضائی و جمع آوری مدارک و مستندات لازم مدیر فنی سایت را در یکی از خیابان‌های شهرستان بندرانزلی دستگیر کردند، متهم ۳۲ ساله در ابتدا منکر جرم خود شد، اما پس از مواجهه با مدارک و شواهد به بزه خود اعتراف کرد و پس از دستگیری و تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ امیر وهاب زاده افزود: تلاش برای دستگیری متهم اصلی که در ترکیه به سر می‌برد، در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در سرمایه گذاری‌های اینترنتی، دقت بیشتری داشته باشند و از اعتماد به تبلیغات فریبنده خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا غیرقانونی، مراتب را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.