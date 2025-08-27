استاندار اردبیل گفت: استان اردبیل در توسعه آبیاری مدرن و نوین رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل امامی یگانه در دیدار با معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر افزود: در ۵ ماهه سال‌جاری بیش از یک هزار و ۴۶ هکتار از اراضی استان مجهز به تجهیزات آبیاری مدرن و نوین شده است.

وی با تاکید بر اینکه طبق برنامه زمان بندی تا پایان امسال ۲ هزار ۴۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به روش‌های مکانیزه آبیاری مجهز می‌شوند ادامه داد: مدیریت ۳۶ هزار هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین در قالب تعاونی‌های تولیدی به مردم واگذار میشود.

معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی هم در این دیدار نسبت به عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های کشاورزی هشدار داد و آن را چالش جدی پیش روی این بخش در کشور و استان اردبیل دانست.