مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: در حالیکه نواحی شمالی استان با طوفانهای گردوخاک دست وپنجه نرم میکنند، فعالیت سامانه مونسونی در جنوب استان موجب بارندگی شده است. در این میان شهرستان نیکشهر با ثبت ۱۹ و نیم میلیمتر بارندگی بیشترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محسن حیدری افزود: سرعت طوفان در منطقه فرودگاهی زابل به ۹۴ کیلومتر بر ساعت رسید.
همچنین طی فعالیت اخیر سامانه مونسون، در ۱۰ ایستگاه هواشناسی و باران سنجی استان بارندگی به ثبت رسیده است که از جمله میتوان به قصرقند با ده میلی متر، هلنچکان هشت، بنت هشت و شارک ده میلیمتر اشاره کرد.
وی همچنین گفت: در برخی از ارتفاعات جنوبی بویژه جنوب شرق رگبار باران، رعدوبرق و تندباد لحظهای انتظار میرود. در شمال استان از امروز تا پایان هفته وزش باد شدید و گردوخاک مناطق مستعد طوفان گردوخاک پیش بینی میشود. در این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید و آسمان گاهی غبارآلود انتظار میرود.
حیدری با هشدار نسبت به ناپایداریهای جوی، توصیه کرد: هم استانیها هنگام وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری خودداری کرده و احتیاطهای لازم را در تردد جادهای و محافظت از محصولات کشاورزی رعایت کنند. همچنین به دلیل بارشهای رگباری، از فعالیتهای کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و اسکان در حاشیه مسیلها پرهیز شود.