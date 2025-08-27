همزمان با هفته دولت، طرح توسعه یک واحد تولیدی لبنیات در آبیک با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این طرح توسعه با سرمایه‌گذاری ۲.۵ میلیون یورویی، در کنار سرمایه‌گذاری قبلی ۳۶ میلیون یورویی، نشان‌دهنده اهتمام این شرکت به گسترش فعالیت‌های خود است.

در این طرح، با اضافه شدن ۲۹ نیروی جدید به جمع ۶۴۰ نیروی شاغل قبلی، مجموع اشتغال‌زایی شرکت به ۶۶۹ نفر رسیده است.

طرح توسعه، ظرفیت تولید سالانه پنیر را از ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن به ۲۱ هزار تن افزایش داده است.

این افتتاح، گامی مهم در جهت تقویت صنعت لبنیات و پاسخگویی به نیاز بازار داخلی و خارجی محسوب می‌شود.