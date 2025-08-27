به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرح‌های هفته دولت در پیرانشهر با حضور عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس جمهور و سایر مسوولان این شهرستان افتتاح شد.

یکی از این طرح‌ها، صنایع کارتن سازی حریر پیران با ظرفیت سالانه هزار و ۲۰۰ تنی انواع کارتن‌های مواد خوراکی و بهداشتی است که مربوط به بخش خصوصی بوده و برای احداث آن ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۴۰۰ میلیارد ریال آن تسهیلات بانکی بوده است.

این پروژه برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی کرده و با توسعه ثبت سفارش امکان افزایش آن به ۶۰ نفر را دارد.

کارخانه صنایع کارتن سازی در زمینی به مساحت پنج هزار متر احداث شده و در سال جاری آماده فعالیت شده است.

همچنین کارخانه ماربل شیت نیز با ظرفیت سالانه هزار تن و سرمایه گذاری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

در این کارخانه هم اکنون ۱۵ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند که با تجهیز آن به دستگاه‌های جدید، نیروی انسانی آن به ۲ برابر افزایش می‌یابد.

پروژه سوم مرکز جامع سلامت شهری پیرانشهر بود که با ۴۲۰ میلیارد هزینه و پس از ۱۴ ماه به اتمام رسیده و شروع به ارایه خدمت سلامت به مردم کرده است.

این مرکز به بیش از ۲۱ هزار نفر از محله حاشیه شین آباد خدمات بهداشت و درمانی ارایه می‌کند.

عبدالکریم حسین زاده معاون رییس جمهور در سفر ۲ روزه به آذربایجان غربی از شهر‌های مهاباد، نقده، پیرانشهر و ارومیه بازدید و چند طرح خدماتی و عمرانی را به مناسبت هفته دولت افتتاح کرد.

همزمان با هفته دولت امسال، یک هزار و ۱۳ پروژه عمرانی و اقتصادی به ارزش بیش از ۲۳۵ هزار میلیارد ریال در آذربایجان‌غربی به بهره‌برداری خواهد رسید.

از این تعداد، ۹۲۶ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۲۸ هزار میلیارد ریال و ۸۷ پروژه مربوط به حوزه اقتصادی با اعتبار ۱۰۷ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.