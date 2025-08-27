پخش زنده
دانشآموزان خراسان جنوبی در دومین دوره جشنواره کشوری کتابنوش موفق به کسب ۶۰ رتبه برگزیده در قالب ۱۳ گروه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: جشنواره کتابنوش با هدف آشنایی بیشتر دانشآموزان با کتابهای مناسب و ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، از آبان سال گذشته آغاز و در خرداد امسال به کار خود پایان داد.
مهدی مرتضوی افزود: در این دوره از جشنواره، دانشآموزان با تشکیل تیمهای دانشآموزی و انتخاب کتابهای مورد نظر در قالب یک لیگ رقابتی مجازی به فعالیت پرداختند و با اجرای برنامههای متنوع پیرامون کتابها، امتیازهای لازم را برای صعود به ردههای بالای جدول کسب کردند.