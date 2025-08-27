به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر حسن اعمی افزود: در هفته دولت امسال، ۲۵ عنوان طرح در حوزه‌های مختلف ازجمله آب‌رسانی ،کشاورزی، مخابرات، برق، مسکن و خدمات عمومی افتتاح و یا ساخت آن آغاز شد.

وی گفت: آب‌رسانی، ساخت مخزن ذخیره آب، اصلاح و توسعه شبکه‌های توزیع، ۱۲ کیلومتر روکش آسفالت و بهسازی جاده‌ها، توسعه فیبر نوری، ارتقای فناوری همراه اول و بهبود پوشش اینترنت پرسرعت ، افتتاح چند واحد مرغداری و پرورش ماهی از مهم ترین این طرح ها است.