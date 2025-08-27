پخش زنده
معرفی کتاب «علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی» در «کتاب فرهنگ» و بزرگداشت محمدبن زکریای رازی در «سرزمین من» از رادیو فرهنگ تقدیم علاقه مندان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «کتاب فرهنگ» چهارشنبه ۵ شهریور با معرفی کتاب «علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی» از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «کتاب فرهنگ» ساعت ۲۰ به مدت حدود ۶۰ دقیقه با موضوع «گردشگری معماری» با حضور؛ دکتر «روح اله یوسفی زشک به عنوان کارشناس مجری و در گفتوگو با دکتر هائیده خمسه نویسنده کتاب «علم مواد در مرمت و حفاظت اشیا تاریخی» و پژوهشگر پخش میشود.
نگاهی به نگهداری از اشیا تاریخی از بخشهای این برنامه است که سارا اکبری تدارک دیده، حمیرا فراتی بخشی درباره مرمت آوار تاریخی آماده کرده که پخش میشود و هادی اسدی نیز گزارشی درباره مکانهای تا یخی تهیه کرده است و پرسیده آیا تاکنون از دیدنیهای که پخش میشود.
همچنین بخش اطلاع رسانی رویدادها و تازههای نشر برای علاقهمندان حوزه کتاب و کتابخوانی از بخشهای دیگر این برنامه است.
این کتاب شش فصل ساختار مواد، روشهای شناسایی و تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، مواد سلولزی: چوب، مواد معدنی، مواد مورد استفاده در حفاظت و مرمت آثار تاریخی و چرم ، علتهای تخریب و روشهای محافظت دارد.
«کتاب فرهنگ» را از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ چهارشنبهها را به تهیه کنندگی «محمد رضا حاج حیدری» ساعت۲۰ بشنوید.
برنامه «سرزمین من»
مجله رادیویی «سرزمین من» امروز چهار شنبه۵ شهریور، با مروری بر مهمترین وقایع تاریخی و اجتماعی کشور، ساعت ۱۳ از رادیو فرهنگ پخش میشود و در یکی از بخشهای این برنامههای به بزرگداشت روز زکریای رازی پرداخته میشود.
مجله رادیویی «سرزمین من» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، با مروری بر مهمترین وقایع تاریخی و اجتماعی کشور، با بخشهای متنوع به تحلیل تحولات روز و معرفی رویدادهای مختلف ایران میپردازد.
در بخش «یادها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ معاصر مهمترین رویدادهای این روزها در تاریخ سرزمین ایران را مرور میکند.
«آن سوی تاریخ» نیز با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر سیاسی، به بررسی آخرین تحولات داخلی و منطقهای اختصاص دارد.
در ادامه با دکتر احمد ابوحمزه نویسنده و پژوهشگر تاریخ در بخش «گلدسته» درباره مسجد جامع مظفری کرمان گفتوگو میشود.
نگاهی به روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی از دیگر بخشهای این برنامه است.
مجله رادیویی «سرزمین من» به تهیهکنندگی فاطمه محمدیانفر ساعت ۱۳ از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به طور زنده پخش میشود.