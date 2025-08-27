پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان،گفت: ۱۸۳ اثر در شهرستان خدابنده به ثبت ملی رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید میکائیل موسوی در جریان سفر استانی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور به شهرستان خدابنده، گزارشی از وضعیت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی این شهرستان ارائه داد.
وی با اشاره به روحیه مذهبی و ایمان بالای مردم خدابنده، گفت:این شهرستان یکی از مناطق ارزشمند استان است و از نظر دارا بودن آثار تاریخی و مذهبی در صدر بالا قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان افزود: حرم مطهر قیدار نبی (ع) یکی از بناها و آثار تاریخی شاخص منطقه و زیارتگاه مهمی است که مردم ارادت ویژهای به این پیامبر دارند و ایشان را از اجداد پیامبر اسلام (ص) میدانند. همچنین، مسجد جامع سُجاس، مربوط به قرن پنجم هجری قمری، از دیگر مساجد تاریخی ارزشمند شهرستان به شمار میرود.
وی به جاذبههای طبیعی و گردشگری شهرستان نیز اشاره و اضافه کرد: شهرستان خدابنده دارای غار بسیار زیبایی است که با عمق حدود دو کیلومتر، تجربهای منحصربهفرد از سفر به اعماق زمین را برای علاقهمندان فراهم میکند. قندیلهای طبیعی درون این غار، منظرهای دیدنی و فراموشنشدنی را خلق کردهاند.
موسوی همچنین به شهر سهرورد، زادگاه حکیم نامدار، شهید سهروردی، اشاره کرد و گفت: این شهر که به شیخ اشراق شهرت دارد، افتخار دیگری برای شهرستان خدابنده محسوب میشود.
وی در ادامه به آمار آثار ثبتی شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: در مجموع ۱۸۳ اثر در شهرستان خدابنده به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۶۷ اثر غیرمنقول شامل بناها، آثار تاریخی، امامزادهها و مساجد هستند.
موسوی گفت: ۶ اثر طبیعی شامل غار و چشمههای آب نمک و پنج اثر ناملموس شامل آواها، موسیقیها و لالاییهای سنتی در این شهرستان ثبت ملی شدهاند. علاوه بر این، پنج اثر منقول تاریخی شامل اشیاء کشف شده نیز در این شهرستان وجود دارد.
وی همچنین گزارشی از طرح های در دست اجرا و اعتبارات تخصیص یافته ارائه داد و گفت: امسال برای مرمت مسجد جامع سُجاس و قیدار نبی (ع) به ترتیب ۵۰۰ میلیون تومان و ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. پروژه برقرسانی محور سلطانی کتله خور با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان در حال اجراست و انشاءالله امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
موسوی به فعالیت بیش از ۷۰۰ هنرمند در رشتههای چاقوسازی، چرمدوزی، گلیمبافی و زیورآلات سنتی اشاره کرد و افزود: حدود ۱۲۰ نفر از این هنرمندان تحت پوشش بیمه قرار دارند و ما پیگیر هستیم تا با مساعدت مسئولین، تعداد بیشتری از هنرمندان را بیمه کنیم، زیرا بیمه، امیدبخش هنرمندان ماست.
وی در زمینه تأسیسات گردشگری، اعلام کرد: ۳۰ واحد بومگردی، ۱۰ سوئیت و مهمانپذیر، دو مهمانپذیر و یک هتل آپارتمان در حال حاضر در شهرستان فعال هستند. همچنین چهار موافقتنامه اصولی برای اقامتگاههای جدید صادر شده که امیدواریم به زودی تکمیل شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان تصریح کرد: در بخش مجتمعهای گردشگری، هفت مجوز صادر شده، شش سفرهخانه در دست احداث است، دو رستوران و دو مجتمع بینراهی نیز در شهرستان فعال هستند که یکی از این مجتمعها امروز با حضور معاون محترم افتتاح میشود. دو دفتر خدمات مسافرتی نیز در این شهرستان خدمات ارائه میدهند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان در پایان، به جایگاه ویژه زنجان به عنوان «شهر جشنوارهها» اشاره کرد و گفت: استان زنجان با داشتن ۲۴ جشنواره در تقویم رویدادهای خود، شهرت فراوانی دارد و دو یا سه جشنواره مهم نیز متعلق به شهرستان خدابنده است.
وی همچنین از همکاری شهرداری خدابنده و سجاس در راستای توسعه گردشگری و تصویب مصوبات لازم برای حمایت از این حوزه قدردانی کرد.