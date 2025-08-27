مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد که پیشبرد پروژه‌های سرمایه‌گذاری در همه عرصه‌های گردشگری، اعم از شهری و طبیعی، تنها با حفظ دقیق محیط‌زیست و داشته‌های طبیعی کشور ممکن خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد تجری گفت: در راستای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاران، اقدامات متعددی از جمله حذف عوارض تغییر کاربری پروژه‌های گردشگری و راه‌اندازی تأسیسات ترکیبی انجام شده است.

وی تصریح کرد که تحقق این موارد در عرصه‌های طبیعی و شهری، منوط به نظر کمیسیون تبصره یک ماده یک با حضور دستگاه‌های متولی از جمله سازمان محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی است و همه اقدامات اجرایی تنها با کسب پیوست زیست‌محیطی پیش خواهد رفت.

تجری افزود: حذف عوارض تغییر کاربری به معنای موافقت بی‌قید و شرط با احداث پروژه‌ها در عرصه‌های طبیعی نیست و تنها در صورت تشخیص واجد شرایط بودن عرصه توسط کمیسیون مربوطه و اخذ موافقت، معافیت از عوارض اعمال خواهد شد. طبق مصوبه دولت در اردیبهشت‌ سال جاری، شش مصداق خاص گردشگری از جمله مراکز تفریحی و دهکده‌های سلامت، در صورت تشخیص تغییر کاربری برای خدمات گردشگری، از عوارض معاف هستند.

مدیرکل سرمایه‌گذاری با تأکید بر دغدغه وزارتخانه‌های میراث‌فرهنگی و جهاد کشاورزی برای حفظ اراضی کشاورزی، افزود: هرگونه تغییر کاربری بدون مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تخلف محسوب شده و سرمایه‌گذار مسئول جبران خسارت‌های احتمالی خواهد بود. همچنین مراجع صدور موافقت اصولی موظف‌اند سایت‌پلان اجرایی طرح را با در نظر گرفتن حفظ حداکثری اراضی کشاورزی تنظیم و تصویب کنند.

تجری در پایان به اهمیت حفظ میراث طبیعی در پروژه‌های ترکیبی نیز اشاره کرد و گفت: اراضی با کاربری گردشگری می‌توانند از ظرفیت تأسیسات ترکیبی استفاده کنند. این امکان به پروژه‌ها اجازه می‌دهد تا بخشی از آن‌ها، پس از تأیید طرح و نقشه‌های اجرایی، تحت عنوان کاربری‌های تجاری، مسکونی و اداری نیز لحاظ شوند. این حکم صرفاً شامل محدوده و حریم شهرها بوده و خارج از آن اعمال نخواهد شد و قطعاً دارای پیوست گردشگری هستند.