امروز چهارشنبه ۵ شهریور والیبال زیر ۲۱ سال تیم ملی کشورمان به مصاف آرژانتین رفته و بعدازظهر نیز دو تیم چین و ژاپن با هم به رقابت خواهند پرداخت و این دیدار‌ها به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در ادامه پخش رقابت‌های والیبال جوانان زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵، در ساعت ۹:۳۰ رقابت بین دو تیم ایران و آرژانتین و از ساعت ۱۵:۳۰ تقابل بین دو تیم ژاپن و چین را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

شبکه ورزش بیست و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد تا ۹ شهریور به میزبانی کشور چین برگزار می‌شود ، در قالب برنامه «مثبت ورزش» به صورت مستقیم پخش می‌کند.